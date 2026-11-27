Señoras y señores, el futbol mexicano tiene dos retos importantes en puerta. Uno es recuperar el ascenso y descenso, el otro, aprovechar la oportunidad de organizar la Copa Mundial Femenina de 2031. Ambos son oportunidades para impulsar el crecimiento de nuestro futbol, recuperar la credibilidad y mejorar la imagen de corrupción que lo caracteriza. Si esta vez se trabaja con inteligencia y honestidad, podría rescatarse algo de respeto y confianza.

Durante los últimos años, la ausencia del ascenso y descenso ha sido uno de los temas más polémicos del deporte nacional. Su eliminación hizo que cambiaran las reglas de juego y, lo más injusto, también impidió que los equipos de la Liga de Expansión pudieran formar parte de la Primera División.

Para muchas ciudades, contar con un equipo que participe en la Liga mayor representa un orgullo, derrama económica y una forma de pertenencia. Los aficionados de clubes de categorías inferiores merecen tener la ilusión deportiva de subir y formar parte de la Primera División.

Una liga necesita competencia y también aspiraciones. Sin la posibilidad de ascender, los futbolistas pierden la motivación y el entusiasmo de dar el máximo rendimiento. Y, por otro lado, sin la presión de descender, los clubes de Primera viven en un entorno con poca exigencia que estanca el crecimiento del futbol en el país. La competitividad no se construye con grandes presupuestos y figuras internacionales, necesita tener consecuencias, oportunidades y reglas justas que se apliquen para todos por igual.

Mientras México sigue debatiendo si volverá o no el ascenso y descenso, se presenta una oportunidad única, la organización de la Copa Mundial Femenina de 2031. El pasado 23 de noviembre, la FIFA confirmó que México, junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, será uno de los anfitriones del Mundial. Participarán 48 selecciones y, por primera vez, México será sede de una Copa del Mundo femenina.

La designación es una oportunidad extraordinaria para impulsar el futbol femenil. México cuenta con una afición entusiasta y una de las más leales del mundo, estadios de buen nivel y una cultura futbolística profundamente arraigada. Estas fortalezas lo convierten en un anfitrión ideal para recuperar la confianza internacional y fortalecer la imagen del futbol mexicano.

La Liga MX Femenil ha abierto espacios, ha desarrollado talento, ha dado satisfacciones y ha acercado a los aficionados al futbol de mujeres. Pero aún hay que trabajar mucho en temas de infraestructura, inversión, salarios, formación, exposición y exportación. La diferencia de recursos y oportunidades respecto al futbol varonil sigue siendo una realidad.

El Mundial de 2031 debe servir para fortalecer las fuerzas básicas, mejorar las condiciones de las futbolistas, apoyar los procesos de formación y lograr que más niñas tengan la oportunidad de desarrollar una carrera deportiva. También debe incentivar a los patrocinadores, a las televisoras y a las instituciones a invertir en el futbol femenino.

México tendrá la responsabilidad de transformar la percepción del futbol femenil. Las nuevas generaciones de niñas necesitan ídolos, ejemplos, oportunidades y competencias para planear un desarrollo profesional.

El ascenso y descenso y el Mundial Femenino de 2031 son dos temas para mejorar el rumbo del futbol nacional. Uno exige recuperar el mérito deportivo y abrir las puertas a los clubes que merecen crecer. El otro permitirá al futbol femenino consolidarse y alcanzar nuevas dimensiones.

México no puede conformarse con organizar grandes eventos ni con presumir sus estadios y su afición. Necesita un campeonato más competitivo, instituciones responsables y oportunidades para quienes trabajan por llegar a lo más alto.

Los Mundiales llegan y se acaban, pero las estructuras que se construyen y el trabajo bien hecho permanece. El verdadero éxito del futbol mexicano estará en llegar a esa fecha con un deporte más justo, más honesto, más transparente, más protagonista y con mayores oportunidades para todos.