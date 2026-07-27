Entre títulos, amistad y nuevas figuras

Señoras y señores, en el futbol mexicano hay decisiones que sólo se pueden entender con el paso del tiempo como la del Cruz Azul, el pasado 22 de abril. Tras la salida de Nicolás Larcamón, la directiva sorprendió a todos nombrando a Joel Huiqui como director técnico. La reacción de los medios y aficionados fue de dudas, escepticismo y desconfianza hacia alguien que contaba con muy poca experiencia en Primera División.

El sábado pasado, la conquista del torneo Campeón de Campeones frente al Toluca confirmó que el Cruz Azul encontró un proyecto con pasión, con identidad y, más que nada, efectividad.

El 3-1 sobre el vigente campeón de la Liga MX, Toluca, fue más que una victoria. Cruz Azul mostró personalidad y templanza para sobreponerse al empate de Alexis Vega antes del medio tiempo y responder con autoridad en la segunda parte. José Paradela fue la gran figura, mientras Carlos Rodríguez volvió a demostrar que aparece cuando el equipo más lo necesita.

Huiqui llegó para devolverles la confianza a los jugadores y construyó un equipo ordenado, maduro y competitivo. Su pasado como defensa se refleja en una estructura sólida; su liderazgo como excapitán, en un grupo convencido de lo que tiene que hacer en la cancha.

Lo que Huiqui ha conseguido se dice fácil, pero nadie había logrado en la LigaMX acumular, en diez partidos, ocho victorias, dos empates y ninguna derrota. Dos títulos: la Liga MX y el Campeón de Campeones.

El siguiente reto será la Campeones Cup frente al Inter Miami de Lionel Messi. Cruz Azul llegará con confianza y oportunidad de levantar un tercer trofeo en cuestión de meses.

Volviendo a Isaac del Toro y Pogacar, hay amistades que valen podios. En el Alpe d’Huez, el esloveno marcó el ritmo para proteger al mexicano y darle confianza, en lugar de buscar una victoria más. Pedalear al lado de un compañero es la forma más noble de decir “estoy contigo, no estás solo”. Al final, Isaac del Toro logró el tercer lugar general después de aumentar su ventaja sobre Seixas.

Al cruzar la meta juntos, Del Toro y Pogacar, hicieron la señal de los cuernos de toro con los dedos, un gesto de complicidad. Posteriormente el esloveno declaró: “Cruzar la meta con él será algo que recordaré siempre. Se me pone la piel de gallina”.

Hablando del Balón de Oro, las casas de apuestas dan a Leo Messi como ganador, otros eligen a Lamine Yamal. Nombres fuertes también son Rodri, Mbappé, Olise, Dembélé, Cubarsi, Kane, entre otros. Pero los que más posibilidades tienen, los más fuertes son: Kane, Lamine, Mbappé, Messi y Rodri.

Recordemos que Mbappé logró el récord de máximo goleador de todas las Copas del Mundo, un talento indiscutible. Pero no ha ganado nada en los dos últimos años. Por otro lado, Kane ganó todo en Alemania con el Bayern. Tuvo un fantástico Mundial llegando a semifinales.

Rodri fue elegido el mejor jugador del Campeonato Mundial, desempeñándose extraordinariamente. En su contra tiene que casi no ha jugado con el City. Messi fue decisivo y llegó a la final del Mundial obteniendo el segundo lugar. Juega en una liga que no es considerada Top, lo que le resta puntos. Lamine es un fuerte contrincante. El segundo mejor regateador de balón del Mundial. Campeón del Mundo. Pieza clave en el Barcelona que se coronó Campeón de la Liga Española. Parece ser el candidato más firme al Balón de Oro.

Ya que mencioné la liga española, el Madrid busca fichar a Yan Diomande, el extremo del Leipzig y uno de los protagonistas de la Copa del Mundo con Costa de Marfil. Con 19 años es uno de los mejores atacantes del mundo y su costo estaría por arriba de los 100 millones de euros.

El que estrena equipo a sus 40 años es Vozinha, otra de las estrellas del Mundial. Será el nuevo guardameta del club chileno Colo-Colo. Su último equipo fue el Chaves de la segunda división de Portugal.