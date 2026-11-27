Fue detenido el alcalde de Atzitzintla, Puebla, Eduardo Velázquez: está acusado de secuestro y robo de vehículo, entre otros delitos. La detención fue anunciada por el gabinete de seguridad federal como parte de la llamada Operación Enjambre.

Está muy bien, pero ésa no es la narcopolítica: el alcalde es un delincuente más que aprovecha la generosidad con que los partidos regalan presidencias municipales para expoliar a sus gobernados y enriquecerse. Son muchos los alcaldes o funcionarios de bajo nivel detenidos por la Operación Enjambre y no está mal, la pregunta es cuándo va a llegar más arriba, por qué nunca llega a alcaldes o gobernadores de Sinaloa, Sonora o Tamaulipas, donde opera el crimen organizado gracias a las autoridades que son cómplices u omisas, como dijo Omar García Harfuch. O quizás en todos esos casos se aplica lo que dijo la fiscal Ernestina Godoy: que no pueden proceder porque Estados Unidos no les entregó pruebas, como si la Fiscalía no pudiera investigar ante denuncias evidentes de los medios o la ciudadanía.

Todo esto viene a cuento porque el miércoles la DEA sacó un comunicado ofreciendo números telefónicos para denunciar casos de narcotráfico, lavado de dinero o de políticos corruptos en Sinaloa y otros puntos del país. Próximamente lo hará para Jalisco y otras entidades.

Hoy, el gabinete de seguridad emitió un comunicado diciendo que “México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio. México, dice, cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad. Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”.

Me resulta incomprensible. No entiendo por qué le molesta tanto al gobierno federal que la DEA reciba denuncias sobre presuntos delitos en México (mismos que también tienen repercusión en Estados Unidos) o por qué eso violaría la soberanía nacional: que uno sepa, tener información sobre delincuentes no vulnera ningún principio, mucho menos si están relacionados con un crimen que suele ser binacional como el crimen organizado y esa información no se convierte en acciones operativas.

Para la justicia estadunidense, una agencia federal puede recibir información voluntaria desde cualquier parte del mundo sobre delitos que afectan su jurisdicción (como el tráfico de drogas hacia su territorio o actividades de grupos que Washington designó como organizaciones terroristas extranjeras). Operar una línea de contacto desde territorio estadunidense (como el número con lada de California habilitado por la DEA) es legal bajo su marco normativo.

En nuestro Código Penal Federal no existe un tipo penal específico que castigue el simple hecho de que una entidad extranjera publique un número telefónico o correo electrónico fuera del país para recibir mensajes. Recibir información de manera pasiva a través de canales digitales o telefónicos alojados en Estados Unidos no constituye un acto de fuerza ni una operación policial en suelo mexicano. Es una práctica común de inteligencia internacional (similar a los programas de recompensas del Departamento de Estado), donde el ciudadano actúa por voluntad propia.

Más allá de que no se está cometiendo un delito, existe un problema adicional: desgraciadamente, la mayor parte de nuestras fiscalías no son ni remotamente eficientes para recibir denuncias, investigar delitos y combatir la corrupción y la impunidad. Si así fuera, Rocha Moya no estaría en su casa y Enrique Inzunza en el Senado, sin ser molestados. La DEA, que en ocasiones sí ha sido intervencionista, en este caso no está interviniendo en asuntos internos de México, está recabando información de la sociedad sobre delitos que afectan a ambos lados de la frontera. En todo caso, la FGR en México podría hacer lo mismo, incluso en Estados Unidos, el problema es que demasiada gente cree que sus denuncias ante las fiscalías pueden terminar en manos de los propios delincuentes.

Un ejemplo de ello: fue retenido e interrogado en Arizona el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. No fue para inculparlo a él de algún delito: lo retuvieron las autoridades estadunidenses para interrogarlo sobre las actividades de Rubén Rocha y otros funcionarios sinaloenses. Dice el exalcalde que, en México, nunca lo habían interrogado sobre el gobernador con licencia, viejo adversario suyo. Por cierto, se cumplen siete meses de que se presentaron las acusaciones contra Rocha, Inzunza y otros funcionarios sinaloenses. En estos siete meses no han avanzado en nada las investigaciones sobre esos personajes en México. No se puede defender la soberanía sobre una base de impunidad, sobre todo en delitos globales.

Porque, además, hay que insistir en un punto: el crimen organizado, el narcotráfico en particular, es un delito que se da en cada uno de los países, pero que se desarrolla en un plano global. Esta semana, una investigación de Estados Unidos descubrió en Nigeria una célula formada por cinco mexicanos que trabajaban para alguno (no se ha especificado) de los cárteles de nuestro país, que producían y traficaban fentanilo y metanfetaminas en esa nación africana para otros países de ese continente y para enviar desde allí a Europa. Cada vez son más los casos de delincuentes ligados a cárteles mexicanos que son detenidos en distintos países por investigaciones de agencias de la Unión Americana.