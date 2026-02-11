Ramírez-Carmona: relaciones peligrosas

Uno de los capítulos que ha causado mayor debate sobre el libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder (Planeta, 2026), que escribimos este reportero con Julio Scherer Ibarra, es el de la relación del entonces vocero presidencial de López Obrador con Tamaulipas y con el empresario asesinado Sergio Carmona, apodado El Rey del Huachicol. Lo siguiente es parte de lo que dice el libro sobre esa relación peligrosa, hablando, entre otras cosas, de la influencia y manipulación que tuvo y ejerció el exvocero, actual coordinador de asesores de la Presidencia, en el pasado sexenio.

“Un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias que siguen vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol.

“Documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo reuniones con Sergio Carmona, ligado al contrabando de combustible y el financiamiento ilícito de campañas y con presuntos nexos con el narcotráfico.

“Carmona fue un empresario tamaulipeco, asesinado en 2021, que no sólo construyó un imperio gracias al contrabando de combustibles, también tejió una red de influencias y favores políticos que, según documentos de inteligencia, llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional.

“Informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona, antes de su ejecución. De acuerdo con fuentes consultadas, Ramírez Cuevas abrió las puertas del círculo presidencial a uno de los financistas más polémicos de los últimos años.

“Así, Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Fue a través de Jesús Ramírez que se habrían facilitado reuniones estratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave. Entre ellas, la de su amigo personal, Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas. La cercanía entre Ramírez y Villarreal está documentada: fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos la respaldan. Carmona no sólo financiaba a Morena, sino que formaba parte fundamental en el engranaje electoral del partido en el norte del país.

“La historia de Carmona comenzó a sobresalir en 2015, con el nombramiento de su hermano Julio en la aduana de Reynosa. Fue entonces que montó un esquema de huachicol fiscal que evadía impuestos con facturas falsas y empresas fantasma.

“Para 2020, controlaba hasta un tercio del mercado ilegal de hidrocarburos en la frontera. Desde 2018 comenzó a financiar campañas en estados estratégicos: Tamaulipas, Sinaloa y Sonora.

“Desde ese momento, periodistas y analistas lo identificaron como un operador en la sombra en las elecciones intermedias de 2021. El 22 de noviembre de ese año, Carmona cayó abatido de un tiro en la cabeza dentro de una barbería de lujo en San Pedro Garza García, Nuevo León.

“Días antes había dicho, a su círculo íntimo, que estaba hablando con la DEA, a quienes habría revelado nombres de políticos mexicanos: ‘Me están preguntando... yo sí les digo muchas cosas’. Inmediatamente después de su muerte, su hermano Julio huyó a Estados Unidos y, según reportes de ese país, se ha convertido en testigo de la DEA.

“Pero su muerte no apagó la maquinaria. Su esposa, Perla McDonald, asumió el control. La red siguió obteniendo contratos públicos y, según diversas fuentes, influyendo en nombramientos dentro del gabinete de Américo Villarreal.

“Mientras las fiscalías estatales en México guardan silencio, en Estados Unidos las pesquisas avanzan. En cortes de Nueva York y de Texas, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral; aún no hay procesos formales en su contra.

“Fuentes del gabinete federal afirman que la presidenta Claudia Sheinbaum conoce de estos antecedentes.

“El caso Carmona es una herida abierta para Morena y las conexiones entre dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal. La historia no ha concluido, al contrario: el descubrimiento de la red de corrupción encabezada por dos altos mandos de la Marina es la continuación de esta historia y de la influencia de estos personajes”.

Hasta ahí esa parte del libro que, por cierto, hoy salió a la venta. Las secuelas de toda esta historia se siguen sufriendo. El contrabando de combustible sigue siendo un negocio ilegal que involucra a innumerables personajes políticos: del asesinado Carmona éste pasó a otros operadores que lo extendieron, ampliaron y en donde la relación entre las tramas de poder y los criminales se consolidaron con una afectación de cientos de miles de millones de pesos para el erario. Incomprensiblemente, en la investigación del caso, una vez que se llegó a los dos contralmirantes sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, no se ha avanzado en absoluto sobre los demás operadores y protectores desde el poder, a pesar de que surgen todos los días más y más comprometedores indicios.

Sinaloa, directamente ligada al caso Carmona y a Tamaulipas, es un desastre: su actual gobierno surgió de aquella trama. Ayer, cuando aún estaban siendo identificados los restos de los diez mineros secuestrados y asesinados en la mina de La Concordia, cuando otros cuatro hombres de una familia que fueron secuestrados la semana pasada en Mazatlán siguen estando desaparecidos, fueron secuestrados otros cinco hombres en la carretera Los Mochis-Ahome. ¿Quién tiene el poder en Sinaloa?