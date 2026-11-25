La caída de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, fue un éxito indudable. La Operación Centella, el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, la ejecutaron fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, con 361 elementos y 14 aeronaves, y con la colaboración, lo reconocen todos los actores, de la inteligencia de Estados Unidos. Cayó uno de los principales objetivos de los dos países, jefe de lo que queda de los Beltrán Leyva y aliado de Los Mayos.

Del operativo se ha hablado mucho. Pero hay que insistir en el capítulo que viene, que es el más difícil: la ruptura de las redes políticas y de corrupción que permiten que esas organizaciones criminales crezcan, se fortalezcan y operen. Lo hemos dicho una y otra vez.

El lunes lo reiteró Terry Cole, director de la DEA, cuando advirtió que su agencia seguirá exponiendo a los “funcionarios de gobierno corruptos que conspiran” con los cárteles. Y lo dijo ese mismo día, en plena mañanera, el secretario de SPC federal, Omar García Harfuch: estos criminales pudieron actuar con impunidad durante años porque “hubo autoridades que se dejaron corromper” y otras que, por omisión, los dejaron hacer. Cómplices u omisos. Esa es la realidad, y que García Harfuch insistiera en ello en Palacio Nacional, frente a la presidenta Sheinbaum y junto al secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, no es una declaración que pueda ser ignorada.

Lo desconcertante vino después. Unas horas más tarde, la fiscal general, Ernestina Godoy, al salir de una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dio una conferencia de prensa improvisada que pareció una respuesta a lo dicho por García Harfuch. Sostuvo que sí hay investigación contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por EU de ser cómplices del narcotráfico, que ya fueron citados a declarar, pero que no hay pruebas y por eso no hay órdenes de aprehensión en su contra. Y agregó que Washington no ha presentado una solicitud formal de extradición con las pruebas que deben acompañarla. Estamos hablando, por supuesto, del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; del senador Enrique Inzunza; del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y del resto de los acusados el 29 de abril por el Departamento de Justicia de EU de conspirar con Los Chapitos, todos impunes mientras el estado se desangra y las pruebas existentes en su contra no se investigan.

El argumento de la fiscal tiene, entre muchas otras insuficiencias, un problema de origen. Estados Unidos no pidió una extradición. Pidió una detención provisional con fines de extradición, y legalmente eso es completamente diferente. La propia FGR lo aclaró en mayo, cuando recibió la petición de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York: dijo que no se trataba de un procedimiento de extradición formal, sino de una medida cautelar. Para ésta no se necesita entregar toda la carpeta de investigación. Primero se detiene; el expediente completo, con las pruebas, viene después. Exigir antes lo que la ley pide después es una forma de no hacer nada. Y nada es lo que ha ocurrido en casi siete meses.

Hay otro elemento que es indiscutible. Dos de los 10 acusados originales ya no están en México. Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Administración y Finanzas, y el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, se entregaron en mayo a las autoridades de EU y están colaborando con ellas. Nadie se entrega voluntariamente a la justicia estadunidense para quedarse callado. ¿Cómo decir, entonces, que los otros ocho, incluyendo al gobernador, el senador y el alcalde, no tienen nada que ver con esos delitos, cuando dos de los principales acusados los reconocieron y se entregaron a los fiscales de Nueva York?

Pero vamos más allá: la Fiscalía no necesita que EU le envíe las pruebas. Ésas están en México. En el caso de Sinaloa están con toda claridad desde años atrás, pero particularmente desde la elección de 2021. La acusación estadunidense sostiene que Rocha Moya se reunió con Los Chapitos y pactó con ellos el apoyo para ganar aquella elección. Y en esos comicios hubo, registrada, la intervención de grupos criminales en favor de Morena. Eso ocurrió aquí. No hay que pedirle nada a Nueva York para investigarlo.

Tampoco hay que ir lejos para saber quiénes fueron los cómplices y quiénes los omisos de los que habló García Harfuch. El Chapo Isidro operó durante años en Guasave y en Sinaloa de Leyva, con capacidad para bloquear carreteras y atacar helicópteros militares el mismo día de su captura. Eso no se construye sin policías, sin alcaldes y sin funcionarios estatales que miren hacia otro lado o que cobren por hacerlo. La FGR ya anunció que Meza Flores será juzgado en México. Bien. Ahí tiene, en su propio expediente, la FGR la oportunidad de investigar quién lo protegía.

Lo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar, pero no lo hace. Cita, abre carpetas, espera papeles de Washington y explica por qué no puede detener a nadie: ni a Rocha ni a Guadalupe Taddei. Mientras el secretario de Seguridad y el director de la DEA dicen, cada uno por su lado, que el problema es la protección política, la institución que debería romper esa protección les responde a ambos que no tiene pruebas y que tampoco tiene interés, decimos nosotros, en buscarlas.

La fiscal general de la República desmintiendo al secretario de SPC federal sobre la complicidad de políticos y funcionarios acusados, muchos de ellos por EU, con el crimen organizado. No es un dato menor.