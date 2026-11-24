Tiene toda la razón el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch: los grupos criminales actuaron con impunidad durante años debido a autoridades que se dejaron corromper y a otras que incurrieron en omisiones. ¿Qué mejor ejemplo que el gobernador Rubén Rocha Moya, tranquilo en su casa, con custodios, con sus cuentas desbloqueadas y cobrando tres pensiones de más de un millón de pesos? O Enrique Inzunza, el verdadero jefe, con relación familiar con las fuerzas especiales Avendaño, una parte esencial de la estructura criminal golpeada este fin de semana.

Inzunza, un senador con fuero, con su dieta, su sueldo como legislador intacto, con un aguinaldo de casi 400 mil pesos que cobra en efectivo para eludir el bloqueo de sus cuentas. ¿Como no tener en esa lista a los alcaldes de Guasave y Sinaloa de Leyva que nunca se enteraron que había más de una docena de camiones monstruo transitando en las calles de sus municipios para defender al Chapo Isidro? ¿Nunca se enteraron de que El Chapo Isidro dominaba la zona, tenía reuniones con los productores de papa y les imponía cuotas para permitirles producir y exportar? ¿Nadie sabía que los hermanos de Serafín, el segundo al mando del Chapo Isidro, trabajaban en cargos importantes en el municipio?

Según distintos testimonios, El Chapo Isidro fue otro de los que financió la campaña de Rocha Moya en 2021, que recibió junto con Américo Villarreal, entonces representante de Morena en Sinaloa y un año después candidato en Tamaulipas, nada menos que cinco millones de dólares. El Mayo Zambada habría aportado 900 millones de pesos a esa campaña, y la noche previa a los comicios sus grupos secuestraron a todos los operadores de la oposición para garantizar el resultado en favor de Rocha Moya. No se trata sólo de especulaciones, dos de los acusados por Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, se entregaron a la justicia de Estados Unidos y están colaborando con ella, así como Joaquín y Ovidio Guzmán López, su madre Griselda y otros familiares.

Más allá de Sinaloa, ¿quién controlaba en Sonora la ruta desde el puerto de Topolobampo hasta Nogales, el corredor que manejaban por una parte El Chapo Isidro y por la otra el Cártel de Caborca, que encabezaba Rafael Caro Quintero y heredó Juan Pablo Quintero, casualmente asesinado el sábado, unas horas después de la caída de Isidro, en Puebla? ¿Quién se quedará con ese corredor estratégico para el ingreso de drogas y, sobre todo, de fentanilo? ¿Quién protegía a esos grupos criminales? ¿Qué saben las autoridades estadunidenses sobre la responsabilidad de la gente de El Chapo Isidro en el caso de la familia Le Barón, donde fueron asesinadas tres mujeres y seis niños, con edades que iban desde los 8 meses hasta los 43 años, todos de nacionalidad estadunidense, hace casi exactamente siete años, el 19 de noviembre de 2019?, un crimen donde hay muchos autores materiales detenidos pero ningún autor intelectual.

El operativo que permitió capturar a El Chapo Isidro fue complejo y muy exitoso, y el Ejército mexicano merece un amplio reconocimiento por el mismo, de la misma forma que los cuatro elementos de las fuerzas especiales que fallecieron en él deben ser objeto de reconocimiento y solidaridad y apoyo para sus familias.

Pero debemos insistir en el tema que el propio García Harfuch puso ayer sobre la mesa: esos grupos crecieron, se desarrollaron y ejercieron tal poder de cohesión y fuego por la complicidad o la omisión de autoridades y políticos que los protegieron. Las decenas de miles de víctimas de los grupos criminales merecen que la justicia pase de los operadores a los beneficiarios del crimen. Mientras comunidades enteras han tenido que vivir en el terror, personaje como Rocha o Inzunza estén gozando de impunidad. Es una burla para las víctimas y también para los las de mujeres y hombres que día con día se juegan todo para combatir a los criminales, a costa, como vimos con el operativo contra El Mencho o ahora de El Chapo Isidro, de su propia vida.

La destrucción de esas redes de protección es lo que están demandando las autoridades estadunidenses y lo que reclaman, sin salir a la luz pública, muchos hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas. Es vergonzoso que los políticos cómplices estén impunes mientras nuestros soldados dan la vida para combatir a los criminales.

Un capítulo adicional a todo esto: la cooperación militar. Desde hace meses hemos insistido aquí en que la diplomacia militar iba muchos pasos por delante de la civil. Mientras en la política se sigue con discursos soberanistas inverosímiles y se sigue jugueteando con una relación con China como socio privilegiado que no coincide con los números de nuestro intercambio comercial bilateral, mientras todo eso sucede y mucho más ocurre, la cooperación militar y de seguridad pasa por uno de sus mejores momentos: se suceden los operativos, los entrenamientos conjuntos, la cooperación en inteligencia estratégica y operativa. En eso somos, como debe ser, América del Norte, ojalá lo entiendan también quienes se encargan de la política, el comercio y la diplomacia.

PADGETT

Se fue muy prematuramente un gran reportero de investigación, Humberto Padgett. Sus trabajos en distintos medios, pero sobre todo en los espacios de Ciro Gómez Leyva forman parte de lo mejor del periodismo nacional. Descansa en paz, Humberto, un abrazo solidario para su familia.