Cárteles, terrorismo e intervención

Hace poco más de una semana, a partir de la firma del acuerdo del Escudo de las Américas en Florida entre la administración de Trump y 12 países de América Latina y el Caribe, que se ha renovado el debate sobre cómo combatir a los cárteles de la droga, calificados por Estados Unidos y esos países aliados como grupos terroristas equiparables al Estado Islámico y Al Qaeda, por lo que deben ser combatidos por acciones militares, más que jurídico-policiales. Para Trump, según dijo ese día en la sede del Comando Sur del Departamento de Guerra de la Unión Americana, el epicentro de operación de los cárteles en el continente está en México y aseguró que el gobierno de México no quiere combatir a los cárteles porque no acepta la ayuda, la participación de Estados Unidos.

El debate que por unas horas pareció relegado con la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, reapareció con toda la fuerza a partir de allí y en los últimos días la presidenta Sheinbaum y Donald Trump se volvieron a enfrascar en un debate sobre la operación de fuerzas estadunidenses en México.

El fin de semana la difusión de un video del CJNG exhibiendo una brutal tortura, desmembramiento y decapitación de dos personas en Coatzacoalcos, Veracruz, volvió a poner el tema en el debate en redes sociales y le daba la razón a Trump.

En nada se diferencian esas acciones criminales de las que hemos visto en el pasado de ISIS contra sus adversarios. Los de aquí parecen todavía más brutales, más sádicos. No tengo duda alguna de que los cárteles en México actúan como grupos terroristas y así deben ser considerados y tratados. Matan, pero además desmembran, decapitan, masacran, lo hacen para infundir terror a la sociedad y a las autoridades. Por esa vía controlan amplias franjas del territorio nacional, imponiendo el terror. Quienes dicen que los cárteles no buscan poder político se equivocan, lo buscan y lo exigen, no lo hacen por ideología o religión como ISIS, lo hacen porque lo necesitan para expandir su negocio y obtener mayores beneficios. Es dinero y es poder lo que quieren.

No veo que la administración de Trump vaya a enviar tropas en forma unilateral a México, pero analizando la coyuntura, lo que está sucediendo en Irán, lo que inevitablemente sucederá en Cuba y la cercanía con las elecciones de noviembre en Estados Unidos no descartaría en absoluto que la Casa Blanca decida emprender acciones unilaterales en México contra los cárteles, si el gobierno mexicano no llega antes a algún acuerdo al respecto. Ya lo vienen anunciando desde hace semanas y los grupos criminales alimentan, no sé si consciente o inconscientemente, con sus propias acciones y difundiendo videos como el de Coatzacoalcos. Cuando alguien ve semejante barbarie, sadismo e impunidad, ¿cómo oponerse a las acciones militares duras para exterminar esos grupos?

Hoy será la primera reunión oficial de renegociación del T-MEC entre México y Estados Unidos, Canadá se incorporará dentro de algunas semanas. En esa negociación, la Casa Blanca impondrá debatir los temas de seguridad y seguridad jurídica más allá de los aspectos, importantísimos, para los dos países, netamente comerciales y económicos.

México tiene un mecanismo de cooperación militar en el Comando Norte muy útil y que puede servir para canalizar muchas de las exigencias en la lucha contra los cárteles. Pero el gobierno federal, más allá de golpes como la caída de El Mencho y las operaciones que cotidianamente realiza el Gabinete de Seguridad (y que tienen amplio apoyo en la sociedad), debe avanzar en desmantelar las redes de esas organizaciones.

Es inconcebible que no haya políticos involucrados con los cárteles, que las denuncias que se presentan no se judicialicen, que las redes puedan seguir operando, que no haya acciones más contundentes en los estados en los que es evidente que el crimen tiene el control político de los mismos, y donde el narcotráfico se entremezcla con muchos otros delitos.

Videos como el de los decapitados en Coatzacoalcos vulneran el discurso oficial de que los cárteles no son terroristas y que no se necesitan otro tipo de acciones contra ellos. Alimentan y justifican, por otra parte, las exigencias estadunidenses. En este tema es evidente que es preferible adelantarse y operar por una decisión, ésa sí soberana, de México a esperar que inevitablemente ocurra una acción unilateral de Estados Unidos, ante la cual tampoco tendremos muchas capacidades de reacción. Venezuela, Irán, y próximamente Cuba, lo demuestran.

AMLO Y CUBA

El mismo día que pobladores de Morón, Cuba, quemaban la sede del partido comunista en esa ciudad, y exigían luz, comida y trabajo, el expresidente López Obrador “reapareció” con un tuit demandando solidaridad con Cuba e incluso anunciando la apertura de una cuenta en Banorte para recaudar fondos para apoyar a la dictadura castrista. Antes había escrito en protesta por la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Los pueblos de Venezuela y Cuba día con día exhiben su hartazgo con las dictaduras que los gobiernan desde hace décadas sin poderles garantizar, sobre todo en el caso de Cuba, siquiera las más elementales condiciones de vida, de alimentación y salud: es la mayor declaración del fracaso de ese gobierno y ese sistema. Pero López Obrador los respalda. Por cierto, López Obrador ha escrito un tuit, pero no ha reaparecido, no se le ha visto públicamente ni siquiera en video, ni nunca ha desmentido que el fin de semana pasado haya tenido un episodio delicado de salud que requirió atención especializada. Sólo para que conste.