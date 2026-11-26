Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hubo marchas, pronunciamientos y cifras oficiales que nunca coinciden con las de la organizaciones de la sociedad civil. Pero hay testimonios que detonan cualquier argumento: una escritora acusa a su padrastro de haberla violado de los cinco a los 14 años. Ella habla de unas 2 mil 500 agresiones entre 1988 y 1997.

No hay, hasta donde se sabe, un proceso penal abierto en México contra el presunto agresor y éste tiene aún derecho a defenderse. Pero lo que rodea a la acusación es una radiografía exacta de cómo opera la impunidad. La escritora sostiene que, antes de hacerlo público, se lo contó a unas 50 personas, y que tardó 38 años en decirlo en voz alta. Su madre admitió haber recibido tres alertas sin acudir a la justicia. En 2019, el delito estaba prescrito en México, así que la querella se presentó en Francia, donde la desecharon por tratarse de dos mexicanos que no vivían en ese país. En 2025, ella lo escribió en una novela.

El 30 de mayo pasado, el presunto agresor se comprometió a donar una fuerte suma de dinero a tres asociaciones infantiles y a difundir campañas de prevención en sus empresas; ella, a no denunciarlo penalmente. La escritora dio por roto el pacto porque los donativos no llegaron. La semana pasada, ya avisada la empresa de que el caso se haría público, el presunto agresor fue reemplazado al frente de la misma.

Prescripción, incompetencia territorial, acuerdo de confidencialidad, relevo corporativo. En 38 años no intervino ni un solo agente del Ministerio Público, tampoco las denuncias tuvieron la fuerza que podrían haber tenido antes de los acuerdos. Estamos hablando de una mujer altamente capacitada, con recursos, con libros publicados y una editorial detrás suya, con un despacho de abogados en Francia. La pregunta obvia es qué le espera a la joven que llega sola a una agencia en Ecatepec, en Culiacán o en Cuautla.

El gobierno federal presume, con razón estadística, la baja en homicidios: el promedio diario pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de este año. Pero la violencia contra las mujeres camina por otra vía. Entre enero y septiembre, el Secretariado Ejecutivo contó 518 víctimas de feminicidio y otras mil 100 mujeres asesinadas bajo la figura de homicidio doloso. Son mil 618 mujeres en nueve meses, casi seis al día. Y ésas son cifras oficiales. Según el propio Secretariado, 976 mujeres sufren cada día violencia de género, incluyendo violaciones sexuales. Sólo una de cada tres muertes se investiga como feminicidio. Sinaloa suma 97 feminicidios, casi uno de cada cinco del país. En Michoacán apenas 16% de los asesinatos de mujeres se clasificó así. Lo que no se nombra como feminicidio no se investiga como tal, y lo que no se investiga, no se castiga.

México Evalúa ubica la impunidad general en 93%, y documenta que los casos pendientes de investigación se duplicaron entre 2019 y 2024, de 1.3 a 2.6 millones. En violación, la misma organización midió una impunidad de 94.5%, más alta que en su reporte previo. Impunidad Cero calcula que menos de la mitad de los feminicidios registrados desde que opera el sistema acusatorio terminó en condena. La impunidad no se mantiene estable: crece. El rezago se acumula en fiscalías que no tienen peritos ni policías de investigación ni incentivos para judicializar suficientes.

Mientras tanto, la arquitectura institucional se multiplica. Hay Secretaría de las Mujeres, alertas de género, fiscalías especializadas, decálogos. Mientras las instituciones de género se fortalecen, la violencia no disminuye. La razón es simple: ninguna de esas instancias abre carpetas, integra pruebas o lleva a los agresores ante la justicia. Nada cambia pese al paso del tiempo, de las normas, de las nuevas instituciones.

El caso denunciado enseña, además, lo que las cifras ocultas no registran. La violencia sexual contra niñas ocurre, sobre todo, en casa, la conocen los adultos cercanos y se administra en silencio. Cuando el agresor tiene poder, ese silencio se vuelve contrato, pensión, donativo, impunidad. No son sólo expedientes archivados; es también una familia, una empresa y un círculo social que prefieren no saber.

Hoy, el escenario jurídico es distinto, aunque su aplicación sigue siendo discrecional y escasa. La Suprema Corte eliminó en 2025 la prescripción de los delitos sexuales contra menores. Pero la mayoría de los casos no se denuncian y las investigaciones de oficio casi no existen.

Las acusaciones, más allá de su verosimilitud, deben terminar en una investigación y ante un juez si existen elementos para ello, no en acuerdos privados. Si los casos con nombre, apellido, libro publicado y testigos no llegan a un tribunal, las otras miles de víctimas ya saben qué pueden esperar.