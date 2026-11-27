Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, escribió en septiembre que, en un plazo de seis a 12 meses, grupos de agentes de inteligencia artificial podrían llegar a tener capacidad para tomar el control de internet. Lo planteó como un escenario de riesgo si sus capacidades siguen creciendo sin protecciones suficientes. La pregunta que debería ocuparnos es otra: ¿quién puede intervenir cuando una empresa o una autoridad delega decisiones en sistemas que actúan por su cuenta?

Muchos conocimos la IA al pedirle que escribiera un texto. Un agente puede recibir un encargo, dividirlo en tareas y actuar por medio de las herramientas a las que tiene acceso. Podemos pedirle que compare vuelos y, si tiene permiso, que compre el boleto. Si se equivoca al sugerir una fecha, podemos corregirla. Si ya hizo el cargo, alguien tendrá que responder. La diferencia entre las dos situaciones está en lo que le autorizamos a hacer.

En 2023, el investigador Yoshua Bengio anticipó parte del problema en la revista Journal of Democracy y en diversos ensayos publicados en su página web. Un sistema puede cumplir al pie de la letra el objetivo que le asignamos y, aun así, producir un resultado contrario a lo que queríamos. Pensemos en una oficina pública que le encarga reducir el número de trámites pendientes. Si el éxito se mide por los expedientes que salen de la lista, cerrar solicitudes puede parecer tan eficaz como resolverlas. Para quien lleva meses esperando una respuesta, la diferencia es enorme.

El Informe Internacional sobre Seguridad de la IA de 2026 documenta que los sistemas han ganado capacidad de planeación y que los expertos discrepan tanto sobre la probabilidad de perder el control como sobre la gravedad de sus consecuencias. Esa incertidumbre obliga a distinguir los escenarios extremos de las decisiones que ya podemos tomar. Quien autoriza a un sistema a operar un servicio debería poder demostrar que puede detenerlo, reconstruir lo que hizo y corregir el daño.

En México, 104.9 millones de personas de seis años o más usaron internet en 2025, según el Inegi. Si una institución encarga a un agente revisar solicitudes de apoyo y éste descarta la de una persona por un error en sus datos, ¿podrá esa persona conocer el motivo, corregir la información y obtener una revisión antes de que venza el plazo para reclamar? El derecho a reclamar vale poco si la única respuesta disponible proviene del mismo sistema que tomó la decisión.

También importa quién vigila a quienes desarrollan estos sistemas. Amodei propone abrir las empresas a evaluadores externos. Bengio plantea una red internacional de laboratorios que investigue cómo hacerlos más seguros y cómo defendernos de sus fallas. Ambas propuestas llevan a una pregunta incómoda para gobiernos y compañías: ¿tendrán los evaluadores acceso a la evidencia y libertad para comunicar lo que encuentren, incluso cuando sus conclusiones incomoden a quien paga la cuenta?

México puede empezar por donde tiene capacidad de decisión: los servicios que contrata y las funciones que autoriza a delegar. Si una dependencia usa agentes de IA en un trámite del que depende una beca o una pensión, el contrato debería exigir un registro de sus actuaciones, una vía de revisión humana y la posibilidad de suspender su operación sin interrumpir el servicio. La responsabilidad de corregir una resolución debe seguir teniendo nombre y apellido.

Internet podría seguir funcionando mañana como hoy y, aun así, podríamos perder el control sobre decisiones que afectan nuestra vida. Bastaría con acostumbrarnos a que un sistema decida y a que nadie se haga cargo cuando se equivoca. La prueba democrática de la inteligencia artificial empieza ahí: en el derecho de cada persona a saber quién decidió, a impugnar esa decisión y a obtener una reparación.