El enojo es una emoción poderosa, quizá la más taquillera y escandalosa de todas. Nos encanta ver cómo pierden el control los futbolistas, los entrenadores (¿verdad, Piojo?), las celebridades (¡cómo olvidar a Britney rapada atacando el coche de un reportero con un paraguas!, o a Will Smith cacheteando a Chris Rock en los premios Oscar)... El enojo se cuece en todos lados, en el Metro, en las oficinas, adentro de nosotros. El precio a pagar por expresarlo (mal) puede ser muy alto. Ha terminado con carreras políticas, ha cancelado contratos millonarios. Eso sí, la sociedad no juzga con la misma severidad a todos los enojones. Los aristócratas varones, por ejemplo, siempre tuvieron más derecho a exasperarse (“¿Pues para qué hacen enojar al señor?”), mientras que las mujeres debían mantener una cordial sonrisita, aunque por dentro hirvieran. De los desfavorecidos y las minorías ni hablemos.

Muchas tramas de la mitología y la literatura nacen de la furia. No debe sorprendernos que la primera palabra de La Ilíada sea mēnis, ese término griego antiguo que significa “ira”. Esa ira funesta (y casi divina) de Aquiles que “le causó a los griegos tanto dolor y arrojó a tantos héroes a la muerte”. La protagonista verdadera de La Ilíada podría ser la violencia derivada de esa ira.

Qué decir de las rabietas de Poseidón, materializadas en marejadas y terremotos. O del resentimiento de Medea, en la versión de Eurípides, que asesina a la mujer con quien su esposo Jasón la ha traicionado, y termina matando también a sus propios hijos. O, sin ir más lejos, aquí tenemos a Pedro Páramo, ese señor al que definen como “un rencor vivo”.

Cuando yo era niña, nos decían: “No te enojes. La que se enoja, pierde”. Había que desenojarse rápido, suprimir la emoción. No obstante, enojarse es inevitable. Por suerte, el enfoque ha cambiado. Desde el Maternal 1, hoy, todas las emociones son bienvenidas, incluso las “incómodas”. Cualquier criatura del siglo XXI sabe (al menos en teoría) que “se vale enojarse, pero no se vale pegar ni faltar al respeto” y que no es lo mismo estar estresada, molesta, irritable, indignada, enojada, fúrica, fuera de sí o desquiciada de rabia. Y estamos hablando de la misma emoción. O como diría mi vecino colombiano en el colmo de la cólera: “¡Estoy que mato y como del muerto!”. Los matices importan, el vocabulario, también. El lenguaje emocional se aprende. Está comprobado que entre mejor podamos distinguir y nombrar una emoción, mejor podremos aceptarla, expresarla sin dañar, y controlarnos. ¿Se acuerdan de la campaña de Televisa de “Cuenta hasta 10”, en donde una pobre niña ochentera rompía toda la vajilla? Pues ese consejo sigue siendo válido. Hay que contar hasta 8,000 si es necesario. La pausa y la respiración son clave.

Al mismo tiempo, el enojo cumple una importante función social y personal. En su genial novela autobiográfica La cabeza de mi padre, Alma Delia Murillo habla del enojo y la rabia que la habitaron durante décadas. Por enojo le abrió la cara de un cabezazo a una niña que se burló del rostro con quemaduras de su hermana, y otra vez golpeó una pared con el puño, tan fuerte que perdió las uñas. Pero también por enojo superó la pobreza, hizo tres veces el examen de admisión a la UNAM hasta que la aceptaron, y perseveró en un mundo editorial cerrado y vicioso hasta convertirse en la escritora que hoy es. “Es agotador” —escribe— “pero el enojo también es un gran activo. Puede resultar inspirador y mover montañas. Se corren maratones por enojo”.

La poeta y activista estadunidense Audre Lorde hacía una distinción magnífica entre el enojo y el odio. El odio tiene como objetivo la muerte y la destrucción. El enojo tiene como objetivo el cambio. Podemos convertirlo en acción, claridad, supervivencia y transformación social. Ningún movimiento hacia la justicia ha logrado encenderse sin enojo.

Hoy sabemos que el que se enoja, no siempre pierde. De hecho, podemos ganar, si aprendemos a usarlo constructivamente para modificar nuestra realidad.

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