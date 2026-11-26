En nuestra búsqueda por vivir mejor, hemos logrado grandes avances científicos y tecnológicos, pero también hemos causado daños al planeta del que depende nuestro bienestar. Hoy, nuestro reto no es sólo evitar que ese deterioro continúe, sino aprender a vivir con sus consecuencias y prepararnos para los desafíos ambientales del futuro.

Bajo esta perspectiva, el Partido Verde fue anfitrión del Foro Internacional Ambiental, celebrado en San Luis Potosí, que reunió a representantes de partidos verdes provenientes de 22 países de América y de otros continentes, para construir acuerdos ante problemáticas ambientales que trascienden las fronteras.

De este encuentro surgieron dos instrumentos de gran valor para llevar los compromisos ambientales del diálogo a la acción: el Pacto de San Luis y la Agenda Legislativa Ambiental 2027, que el Partido Verde Ecologista de México impulsará en el Congreso de la Unión y los congresos locales, retomando las experiencias compartidas desde distintas partes del mundo.

El pacto reconoce que, aunque cada país enfrenta circunstancias económicas, sociales y ambientales distintas, todos los países compartimos la responsabilidad de construir una humanidad más respetuosa de las demás especies y de los ecosistemas que hacen posible nuestra existencia.

Desde el Verde vemos en estos acuerdos una oportunidad para transformar nuestra manera de producir, consumir y relacionarnos con la naturaleza. Uno de los principales retos será ampliar los alcances de la conservación ambiental, entendiendo que no basta con proteger determinados espacios naturales, sino que también es necesario recuperar los ecosistemas deteriorados y generar las condiciones para que las especies que los habitan puedan subsistir y reproducirse.

Porque no es suficiente decretar áreas naturales protegidas si no somos capaces de garantizar las condiciones para que las especies que las habitan sobrevivan y se reproduzcan, las propuestas de reintroducción y repoblación de especies silvestres en la Agenda 2027 plantean avanzar hacia una conservación activa, que requerirá recursos, conocimiento científico y la participación de las comunidades.

Otro desafío consiste en reducir la huella ecológica. Sería equivocado atribuir el deterioro ambiental exclusivamente al crecimiento poblacional sin cuestionar patrones de consumo y modelos de producción. La educación ambiental y el establecimiento de mayores controles sobre las actividades productivas deberán acompañarse de alternativas que permitan a las personas y empresas adoptar prácticas más sustentables sin comprometer su bienestar económico.

Para el bienestar animal, la agenda plantea expandir los alcances de la recientemente aprobada ley general mediante propuestas para eliminar la cacería deportiva, incrementar las sanciones por maltrato y mejorar las condiciones de vida de los animales de granja. La protección de ecosistemas, como la selva Lacandona, e incorporar criterios climáticos en las decisiones sobre infraestructura, desarrollo urbano y actividades económicas también son aspectos importantes dentro de la agenda.

El trabajo del Partido Verde durante 2027 tendrá particularidades dentro de cada entidad federativa, pero el objetivo será uno: avanzar hacia un México capaz de mejorar las condiciones de vida de su población sin comprometer su patrimonio natural ni las posibilidades de bienestar de las futuras generaciones.

Porque en el Partido Verde compartimos la visión y honramos el legado de don Jorge González Torres y, como él, creemos que todavía es posible salvar a la madre Tierra. 2027 será un año de cooperación, legislación, más compromisos cumplidos y resultados que puedan disfrutar las generaciones del mañana.