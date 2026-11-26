Después de varios intentos fallidos de reforma electoral, la legislación en esta materia en México sigue presentando problemas importantes. Veamos algunos ejemplos. Si los partidos políticos tuvieran un interés genuino en maximizar la participación electoral, podrían implementar diversos mecanismos para aumentarla.

Un primer mecanismo consistiría en hacer obligatorio el voto y, además, establecer una sanción más o menos estricta por incumplimiento. Países como Argentina, Brasil o Bolivia tienen ese tipo de regla. En las últimas elecciones presidenciales de estos países, la tasa de participación ha superado 75 por ciento. Esta medida no está exenta de controversia, por supuesto. Sin embargo, hay quienes argumentan que establecer un voto obligatorio con sanción puede ser un buen paliativo contra la compra y la coacción del voto.

Otro posible mecanismo, mucho menos punitivo que el anterior, sería facilitar el voto anticipado, el voto por correo o contar con urnas electrónicas que permitieran emitir un sufragio incluso estando lejos de nuestro domicilio permanente. En México se puede votar desde el extranjero, pero no para todos los cargos federales o locales.

Gracias a las nuevas tecnologías, la expedición de credenciales para votar es más sencilla y rápida que antes. Sin embargo, el corte de la lista nominal de ciudadanos que podrán votar se realiza varios meses antes de la jornada electoral.

Las reglas electorales tienen ganadores y perdedores. Gracias a que disponen de gasto público, ya sea de manera legal o ilegal, los partidos en el gobierno suelen tener cierta ventaja comparativa para movilizar votos a su favor. Para algunos partidos nuevos u opositores, esto puede resultar más costoso.

Lo abigarrado de nuestra regulación electoral también puede dar lugar a amplios márgenes de simulación o discrecionalidad. Por ejemplo, aunque se ha intentado regular o limitar los así llamados actos anticipados de precampaña o campaña, a la hora de tratar de hacer exigibles estas normas los tribunales suelen mirar para otro lado.

Cuando se denuncia un acto anticipadísimo de campaña, los tribunales suelen resolver que estas conductas no pueden denunciarse antes de que inicie el proceso electoral o los períodos formales de campaña. Y cuando estos mismos actos se denuncian después de conocerse los resultados electorales, los tribunales suelen resolver que tales actos no tuvieron un efecto determinante u observable directamente.

Algo similar sucede con los límites a la sobrerrepresentación legislativa: que la diferencia entre el porcentaje de curules obtenidas y el porcentaje de votación recibida por un partido no sea mayor a ocho puntos porcentuales (es decir, 40 curules). Desde hace varios años se ha documentado que las coaliciones electorales se han utilizado cada vez más para transferir triunfos uninominales de los partidos grandes a sus aliados relativamente débiles y, con ello, ayudar a que los partidos eludan los topes de sobrerrepresentación.

Cuando se han impugnado los lineamientos de las coaliciones y la asignación de asientos de representación antes de la jornada electoral, el Tribunal ha desestimado las quejas, argumentando que no se puede reclamar con antelación un daño potencial futuro. Y cuando se ha impugnado la asignación final de asientos posterior a las elecciones, el Tribunal ha respondido que es imposible modificar las reglas del juego una vez que ya se conocen los resultados de la elección.

Es muy probable que las reglas para asignar diputaciones de representación proporcional en 2027 sean las mismas que se han aplicado en años anteriores. Tales reglas son un remedio parcial y limitado para un sistema electoral con fuertes sesgos mayoritarios.

Sin embargo, frente a reglas o árbitros sesgados que posiblemente no cambiarán pronto, los partidos políticos no están del todo inermes. Bajo estas circunstancias, la mejor forma de derrotar a una coalición diseñada ex profeso para conseguir sobrerrepresentación legislativa es construir una coalición opositora capaz de arrebatarle el mayor número de distritos de mayoría relativa en las próximas elecciones legislativas.