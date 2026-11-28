Sin una ley para homologar el castigo a los feminicidios y con demasiadas escenas vergonzosas de funcionarias públicas, el 25N mexicano de 2026 ha sido políticamente lamentable.

Porque el activismo de antes y después del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres palidece frente a la impunidad en el caso de corrupción de la expresidenta del INE.

Como si no fuera bastante lamentable el escándalo de Guadalupe Taddei, en el pleno de la Suprema Corte la ministra Lenia Batres pelea con sus compañeros en plena sesión.

Mientras en el Congreso de la CDMX, Morena arropa a la diputada trans Diana Sánchez Barrios en su hostigamiento a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alexandra Rojo de la Vega.

Y ya en el colmo de la banalidad se viraliza el video en el que la diputada federal Yoloczin Domínguez tira polvo sobre el vestido de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Es un retrato de la rijosidad y el irrelevante protagonismo de nuestros representantes populares. Son estampas que enmarcan el fallido 25N que esperábamos conmemorar con la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Enviada desde junio por la presidenta Claudia Sheinbaum, después de la reforma constitucional que facultó al Congreso para legislar en la materia, la iniciativa se encuentra atorada en el Senado.

Del entusiasmo de la Comisión de Igualdad de Género, que preside la feminista Malú Micher, de que la ley estaría lista en octubre, pasamos a la parálisis y a la resignación de que este año ya no salió.

Las razones del retraso son diversas y justificadas. Pero al final desembocan en un problema de fondo: en el Poder Legislativo, Morena ha perdido capacidad para construir acuerdos entre visiones diversas.

Es entendible. Después de ocho años de maxipresidencialismo, las bancadas mayoritarias sólo tienen incentivos para la línea, el acatamiento de instrucciones y la obediencia.

Morena, PT y PVEM podrían aprobar el ordenamiento. Pero nacería impugnado por las colectivas feministas que cuestionan la definición de mujer —extendida a quienes así se perciben— y que los transfeminicidios carezcan de su respectiva ley.

Y si bien la senadora Micher avanzó en un borrador de dictamen que modificaba la propuesta original, el proceso parlamentario se frenó en espera del visto bueno de la FGR que sigue pendiente.

Sucede que la iniciativa plantea que exista un tipo penal único en todas las entidades, con castigos de cárcel de 50 y hasta 70 años a los feminicidas. Pero hay entidades donde éstos son de 100 años.

¿Por qué la Consejería Jurídica de la Presidencia no revisó esas disparidades antes de enviar la iniciativa? ¿Por qué las fiscalías siguen siendo el principal obstáculo para la justicia, como ocurre con la urgente actualización penal contra el reclutamiento forzado?

Resulta descorazonador que, tratándose de una prioridad presidencial, la de afrontar el delito del feminicidio, la inédita presencia femenina en el gabinete y en el Congreso no logre hacer la diferencia.

Cada hora, reportó este miércoles Naciones Unidas, en el mundo mueren a manos de sus familiares siete mujeres, niñas y adolescentes. Y atrás de la violencia feminicida hay miles que afrontan acoso y sufrimiento en silencio.

La denuncia de la escritora Ximena Santaolalla del abuso sexual por nueve años de su padrastro, un empresario, nos echa en cara la vigencia del mal y la omisión del Estado y la sociedad.

Enfrentar las violencias, criminales y domésticas; la corrupción y la impunidad es tarea de emergencia nacional que debería unir a las mujeres de todos los signos, con y sin poder.

Pero hay ministras más ocupadas en el relevo de la presidencia de la Suprema Corte, prevista para dentro de un año; y legisladoras que miden su éxito en intimidar a una alcaldesa de la oposición.

Y como si el mediocre 25N mexicano no fuera suficiente, hubo el intento de hacernos creer que cuestionar las amañadas licitaciones de Guadalupe Taddei era violencia política de género. ¡La banalidad del mal!