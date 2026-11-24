Por el apoyo de inteligencia militar y los drones sobrevolando Sinaloa, la operación del viernes contra Fausto Isidro Meza Flores es la más importante que México ha tenido con Estados Unidos en el enfrentamiento a los cárteles.

Y es que en la exitosa operación participaron el Comando Norte, el FBI, la DEA y el grupo de élite militar que el vecino tiene contra los cárteles, el cual reúne a las agencias de seguridad interior, justicia y seguridad.

Se trata, además, de la mayor muestra de la fuerza legítima del Estado contra el crimen, en tiempos de la 4T, y de un baño de realidad para quienes esperan prescindir de ello o una distancia de la presidenta Claudia Sheinbaum con EU.

Las explicaciones mañaneras del general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, confirmaron ayer que la comandanta suprema avaló el intercambio bilateral desde hace tres meses y la incursión de los drones prestados.

Y si bien hay una aceptación gubernamental de la necesidad del apoyo estadunidense, la negativa a extraditar a El Chapo Isidro y a sus presuntos protectores muestra la resistencia gubernamental de afrontar abiertamente la narcopolítica.

Los sinaloenses lo saben: el detenido el día 20 en Guasave palomeó alcaldes y regidores del norte de la entidad, antes y después de Rubén Rocha Moya, por lo que su testimonio ha puesto a temblar a morenos y priistas.

Una investigación seria de la FGR tendría que revisar la relación que con El Chapo Isidro tuvieron los extraditables Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. Pero, según la titular de la FGR, sigue esperando las pruebas de EU.

ALCALDES EN LA MIRA

Si como dijo este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la violencia en Sinaloa es porque hubo autoridades que se corrompieron, sería obligado indagar a los alcaldes morenistas de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, y de Sinaloa de Leyva, Rolando Mercado Araujo, antes del PRI.

Y revisar si hubo aval de Meza Flores para los candidatos de 2027 en esos municipios y en Ahome, El Fuerte y Choix. Resulta obligado saber por qué sólo Morena tiene precandidatos en esa zona y nadie de otros partidos acepta competir con Feliciano Valle Sandoval, coordinador guinda en Guasave.

Porque de nada sirve que 23% de la fuerza operativa militar, con 22 mil elementos, se encuentre en la entidad, si la narcopolítica sigue intacta en direcciones de seguridad, juzgados, cabildos y ayuntamientos.

Ahí están los hermanos de Rolando Gálvez Meza, alias Serafín, primo de El Chapo Isidro, y segundo al mando del cártel, detenido el viernes: Orlando e Iván, actuales directores de Servicios Públicos en Guasave y Ahome.

Pero si, como lo anunció la fiscal Ernestina Godoy, Meza Flores se quedará en México —para envidia del Chapo Guzmán—, las pruebas de los arreglos de la pax narca sólo recaerán en personajes de la oposición.

Y la violencia criminal continuará. En 90 días del interinato de Graciela Domínguez, tras la segunda licencia de Rocha, se acumularon 382 homicidios y 692 vehículos robados, según el registro de la senadora Paloma Sánchez (PRI), precandidata a la gubernatura.

¿Algún posicionamiento de Imelda Castro, precandidata de Morena sobre las pérdidas materiales que sufrieron los sinaloenses durante el operativo militar? Silencio absoluto. Ella anda en campaña, repitiendo consignas.

PLEITO EN MICHOACÁN

La tensión crece ahí por la insistencia del PT de que debe ser Raúl Morón el candidato 4T a la gubernatura, pues las encuestas colocan a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por encima del abanderado de Morena, Carlos Torres Piña.

Los petistas de Alberto Anaya alegan que, de no darse el cambio, postularán en solitario al senador, porque es más competitivo.

Y es que Michoacán está a tercios: un tanto para la viuda de Carlos Manzo, otro para Torres Piña y uno más para el abanderado panista, Alfonso Martínez.

Y aprovechando la competitividad en esa entidad, el próximo sábado la dirigencia del PAN, de Jorge Romero, formalizará la precandidatura para la alcaldía de Morelia del diputado federal David Cortés Mendoza.