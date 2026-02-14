Encontronazo por reelección en la ASF

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, anunció este jueves que buscará reelegirse en el cargo para seguir ahí los próximos ocho años.

El destape llega después de la mala calificación de México en el Índice Internacional Anticorrupción, atribuible a la ausencia de una fiscalización seria por parte de la ASF, entre otras causas.

Porque el auditor Colmenares resolvió entregarse a la opacidad que el régimen reclamaba en el sexenio anterior y, con esa carta, hoy desafía el principio antirreeleccionista que la Presidencia de la República busca instalar en la vida pública.

Además de los pronunciamientos que la mandataria Claudia Sheinbaum ha realizado contra la reelección consecutiva, en la Cámara de Diputados se encuentra pendiente la reforma anticorrupción que impulsa el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Presentada en septiembre pasado, esa iniciativa prevé eliminar la reelección del Auditor Superior “para evitar la perpetuación en el poder y fomentar la renovación institucional”.

Ante el proceso de relevo que iniciará el próximo miércoles, con el lanzamiento de la convocatoria, Ramírez Cuéllar ha dicho: “sería inconcebible que hubiera reelección”.

La intención de lo inconcebible se confirmó el 12 de febrero, cuando Colmenares le declaró al periodista Javier Solórzano que buscará seguir en el cargo porque ha dado, dijo, muy buenos resultados. Y le contó que obtuvo los votos de la mayoría calificada, en 2018, porque tenía buenos amigos.

Se jactó el titular de la ASF de haber quitado a personas que no lo dejaban trabajar, aludiendo así a la salida de Agustín Caso Raphael, auditor de Desempeño que en 2021 mostró que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México costaría 331 mil millones de pesos.

Frente a la inconformidad del presidente López Obrador por ese reporte, David Colmenares tomó la ruta de la opacidad y concentró las atribuciones de la denuncia, hecho que llevó al auditor de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, a dejar esa tarea.

Justamente por ese rol, el titular de la ASF “puede ser elegible por conveniencia”, alertó Lozano Dubernard este miércoles, en conferencia de prensa. Ahí mismo, la experta en fiscalización Vania Pérez Morales advirtió que el auditor confía en el pago de favores por tapar la cloaca de desfalcos federales y estatales.

La expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidió a los diputados que “saquen sus intereses políticos y partidistas del proceso. No queremos cuates ni compitas ni familiares, queremos gente que cuide el dinero del pueblo de México, con perfiles técnicos idóneos”.

La lista de posibles aspirantes, calificados para esa responsabilidad, es amplia: Gerardo Lozano Dubernard, Emilio Barriga Delgado y Muna Dora Buchahin, exfuncionarios de la ASF; Vania Pérez, expresidenta del SNA; Arely Gómez González, exfiscal de la República, exsenadora y actual auditora de Desempeño; Aureliano Hernández Palacios, auditor especial de gasto federalizado.

Se habla de personas afines al gobierno que son conocedoras de la fiscalización: la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos y la magistrada Natalia Téllez Torres Orozco, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Pero la realidad es que la reelección es posible y con ésta un capítulo más del reiterado round de sombras que se da en el Congreso entre las supuestas aspiraciones de Palacio Nacional y la continuidad obradorista.

Sucedió con el relevo en la CNDH al inicio del actual sexenio y con la posposición al 2030 de la reforma contra el nepotismo y la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes.

Y aun cuando la mandataria pidió que Morena, al menos, aplicara el voto al nepotismo en 2027, diputados y senadores de su partido patearon el bote, permitiendo que ahora el PVEM la desafíe con la idea de postular en San Luis Potosí a la esposa del gobernador.

Sobre el relevo en la ASF, le preguntamos al coordinador Ricardo Monreal Ávila, el 4 de febrero, qué opinión le merecía la versión de que los dados están cargados en pro de la reelección. “Es falso, son especulaciones”, respondió.

El líder de la mayoría compartió su opinión sobre la gestión de Colmenares: “Me parece que ha sido un buen auditor. Ése es mi punto de vista. Quizás muchos no lo compartan, pero es una gente con experiencia y con capacidad. Pero yo no estoy promoviendo su ratificación”.

El 14 de marzo, fecha límite para la designación del auditor, sabremos si la continuidad sigue frustrando los afanes de cambio o ha llegado la hora de intentar, una vez más, ir contra la corrupción que un pañuelito blanco presidencial dio por terminada en el sexenio anterior.