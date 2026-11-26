Con el lema de “Frente al régimen, tenemos norte” y el entusiasmo de un revivido Dante Delgado, Luis Donaldo Colosio Riojas se registrará hoy como precandidato a la gubernatura de Sonora.

Acuerpado por liderazgos de Movimiento Ciudadano, el exalcalde de Monterrey iniciará una batalla que lo enfrentará con su padrino, el gobernador Alfonso Durazo, amigo y colaborador de Colosio padre.

Frente a las versiones de que la postulación del hijo del asesinado presidenciable sería un acuerdo de Dante Delgado con el mandatario, nos aseguran que, por el contrario, el objetivo es derrotar a Morena.

Al negar que exista un pacto con Durazo y el diputado federal de MC de 2012 a 2015, operadores de la fuerza naranja celebran el empate que, dicen, las encuestas le dan a Colosio con la morenista Lorenia Valles.

Las sospechas sólo podrán disiparse sobre la marcha de una contienda en la que PRI y PAN llevan a Antonio Aztiazarán, quien por Hermosillo ha encabezado varias veces el ranking Mitofsky de los mejores alcaldes.

MC ya tiene los precedentes de gobernadores de Sonora, y el caso de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, para defender el derecho a participar de Colosio, cuya acta de nacimiento se asentó en Magdalena de Quino.

Habrá que ver quiénes necean con la oriundez, asunto que sentimentalmente está ganado para Luis Donaldo, quien tiene a su favor la historia personal y su carácter conciliador.

De la mano del estratega Dante, que como sobreviviente de un mal que se creyó mortal volvió dispuesto a moverle el tablero a la 4T, Colosio respondió por MC el Segundo Informe de Gobierno.

“Usted, Presidenta, tiene en sus manos la oportunidad de marcar un antes y un después. Hasta ahora ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla”, expuso el senador el 1º de septiembre.

A ese mensaje en el Congreso respondió, un día después, el padrino gobernador señalando que, pese a su “enorme afecto”, debía decirle a Luis Donaldo que “tiene mucho por aprender y mucho más aún por madurar”.

VAN POR CINCO ESTADOS Y 10 CAPITALES

Esa visibilidad que el también presidente del Consejo Político de Morena le dio al ahijado abonó a favor del legislador que desde 2024 presentó 60 asuntos relacionados con Sonora.

Y es que Colosio es la carta fuerte de la ruta electoral naranja, con un Dante que confía en un nuevo realineamiento de voluntades y votos que, en 2027, les permitan ganar cinco gubernaturas y 10 ciudades capitales.

Nos adelantan que, con los expriistas Ernesto Gándara, coordinador de campaña, y Alejandro López Caballero, precandidato a Hermosillo, MC le hablará a los sonorenses cansados de extorsiones, delincuencia organizada e impunidad.

Y, aunque en la oposición alertan que Colosio va para pegarle a PAN y PRI, como sucedió con Jorge Álvarez Máynez en 2024, en el partido naranja aseguran que la apuesta es emular la hazaña electoral de López Obrador.

Se refieren al salto que Morena protagonizó, al pasar de 8. 3% de votación en las intermedias de 2015, ganando algunas alcaldías en la CDMX, a llevarse la presidencia de la República con 50 % en 2018.

Y el banderazo de salida se dará con el registro de Colosio, quien por su vivencia personal ha estado cercano a los hijos del asesinado Carlos Manzo y de su viuda, Grecia Quiroz, la carta de MC para Michoacán.

Por lo pronto, la máquina naranja tendrá que sacudirse el mote de “esquiroles” que el PRI les endilgó.

Confiado en que son acusaciones que no cuentan y que en 2027 demostrarán que son alternativa, Dante Delgado dice a los suyos: “Por algo no me morí”.

¿Y LA NUEVA LEY CONTRA FEMINICIDIOS?

Llegó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el Senado ni siquiera está listo el dictamen de la iniciativa presidencial para homologar el castigo a los feminicidas.

La FGR sigue sin dar el visto bueno, porque hay entidades con penas mayores a las que se propone la reforma. Un descuido de la exconsejera jurídica Esthela Damián.

Y hay un problema de fondo: la propuesta carece del respaldo de feministas y sus colectivas, por el borrado de mujeres y pretender que la ley incluya el asesinato de personas trans.