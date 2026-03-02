La República de las Letras / 2 de marzo de 2026

RESPONDE MÚSICA-UNAM

Como respuesta a lo publicado en esta columna hace 15 días (Negociazos en Música-UNAM), José Julio Díaz Infante, director general de Música de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, envía un texto donde señala que la información aquí aparecida “es incorrecta. Insinuar prácticas deshonestas y ‘negociazos’ es un señalamiento grave que de ninguna manera podemos aceptar”. Agrega que la dependencia a su cargo “es una instancia que trabaja en favor de la pluralidad y la diversidad. Su programación se conforma de manera colegiada con la participación de diversos órganos e integrantes de esta área, y la contratación de solistas y directores invitados, tanto nacionales como extranjeros, se realiza de manera directa en la mayoría de ocasiones” y “como sucede en el ecosistema musical en el mundo, también hay casos donde esta Dirección colabora con las agencias de representación de aquellos artistas que consideramos importantes para enriquecer nuestra oferta. En el caso de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), puedo decirle que desde la designación de Sylvain Gasançon como director titular, en enero de 2023, se ha invitado a más de 120 músicos de primer nivel originarios de más de 20 nacionalidades, y se ha trabajado con más de 20 agencias de representación”, para lo cual, se “negocia, en la medida de lo posible, las mejores condiciones económicas para la Universidad, sin menospreciar el reconocimiento al nivel y trayectoria de cada artista”. Seguiremos con el asunto.

EL INBA ES POLICÍA, MP Y JUEZ

El 18 de febrero, Alejandra de la Paz, directora del INBA, anunció que se revisarían las prohibiciones recientemente impuestas a quienes concursan por premios como el Aguascalientes. Tales impedimentos afectan tanto a personas que hayan sido sancionadas o a quienes sean sujetos de denuncia, por violencia de género, acoso sexual, discriminación racial o conductas que vulneren derechos humanos, quienes no podrán participar en busca de los premios que ofrece el propio instituto. La funcionaria no se comprometió a suprimir de las convocatorias asuntos que corresponde atender a la policía, a las fiscalías o los jueces, no a las autoridades de cultura. A lo sumo, dijo que revisarán las sanciones para buscar un punto medio y no “extralimitar” (?), para “que no contravengamos los derechos que todos y todas tenemos”. Si es así, entonces lo recomendable es que el INBA no se meta en un campo ajeno a sus atribuciones, pero a doña Alejandra no parece importarle la absurda disposición, pues dijo que la actual convocatoria “ya salió así”, lo que puede interpretarse como que a la funcionaria le molesta que le salgan con aquello de que “la ley es la ley”. Hay que detener este absurdo seudofeminista.

LA REVISTA ASÍ, 40 ENTREVISTAS

Se presentó en la Feria del Libro de Minería 40 entrevistas. Memoria e historia del periodismo mexicano a través de la revista Así (1940-1945), de Antonio Sierra García, una recopilación de entrevistas, largas unas, brevísimas otras, hechas cuando no se usaban grabadoras y el reportero se valía de lo que alcanzaba a anotar y, sobre todo, de su memoria, que daba el complemento. Esas entrevistas permiten conocer a los entrevistados, tanto como a los entrevistadores, grandes periodistas de la época, varios de ellos reporteros que lograron trascender. Así fue un semanario que fundó y dirigió un gigante del periodismo: Gregorio Ortega Hernández, hombre con un olfato privilegiado para ir por la noticia, quien reunió en su planta de reporteros a grandes figuras de todos los puntos cardinales e ideológicos. Las entrevistas recogidas en el libro citado ofrecen un amplio panorama de la prensa avilacamachista, sus conflictos y sus negocios. Un libro que ofrece lo suficiente para entender la prensa de aquellos años y del medio siglo que le siguió.