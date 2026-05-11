La República de las Letras / 11 de mayo de 2026

LAS FALSAS ARTESANÍAS CHINASs

Son pocas las artesanías que pueden ampararse contra el plagio, o son tantas que resulta antieconómico registrarlas. El hecho es que desde China nos llegan ahora múltiples copias y recreaciones de obras artesanales de México. Suponemos que debe existir algún mecanismo para proteger lo nuestro, aunque, como está dicho, no parece jurídicamente fácil evitar las reproducciones. Nuestras autoridades deberán imponer no sólo medidas legales, sino también aplicar recursos que permitan una adecuada protección contra las copias. Pero eso está muy complicado, pues si ni siquiera han sido capaces de proteger un patrimonio tan valioso como la Colección Gelman. En esas condiciones, resulta inútil esperar otra cosa. En los países que viven crisis políticas y económicas, como es nuestro caso, la cultura pasa a segundo o tercer plano, y así seguirán las cosas mientras la economía continúe estancada y se prolongue el desbarajuste jurídico en que nos tienen hundidos.

ABORTO LEGAL, EN LA AMBIGÜEDAD

Como se recordará, fue Marcelo Ebrard el que promovió la despenalización del aborto en la Ciudad de México, medida que por fortuna siguieron la mayoría de los estados de la República. No todos, por supuesto, pues el fanatismo religioso y el machismo más cerril se empeñan en no dar paso a los derechos de las mujeres en varias entidades. Pero el asunto es grave. El GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) informa que casi 20 años después de la despenalización, el Código Penal de la Ciudad de México mantiene el aborto tipificado como delito y entre 2015 y 2026 suman mil 587 las carpetas y averiguaciones previas sobre aborto, y si bien no terminan con sentencias condenatorias, el hecho es que la prohibición se mantiene y en cualquier momento puede ser empleada para proceder contra las mujeres y, por lo pronto, propicia –dice el GIRE—“el estigma y el desgaste físico, económico y emocional” que afecta a las personas investigadas.

OTRO MES DE VACACIONES

Sin decir agua va, Mario Delgado, el secretario de Educación Pública (o lo que se entiende como tal en este sexenio), decidió aumentar todo un mes a las vacaciones escolares de verano. Arguyó que hace mucho calor y por si fuera poco hay Mundial de Futbol. Con los libros de texto de Marx Arriaga y otras tontejadas, como prohibir que se repruebe a los muchachos aunque no sepan ni entiendan nada, se ha hecho un gran daño a la educación, de ahí que quitarle tantos días al año escolar resulte todavía más perjudicial, cuando se reconoce que no pocos jóvenes llegan a secundaria o bachillerato sin que sepan leer de corrido ni escribir con mediana corrección. De seguir por ese camino, nuestros educandos terminarán como doña Yeraldine Bonilla, mandataria sinaloense de ocasión, quien hace unos días dijo que había sido “embestida”, no investida, como gobernadora. Con la violencia que hay en Sinaloa, tal vez tenga razón.

PRESENTARON NOVELA Y DERECHO

Como homenaje al jurista Roberto González Echevarría y textos de varios autores, el libro Novela y derecho: entre la literatura y la ley se presentó la semana pasada. Ahí, José Ramón Cossío dijo que “es muy difícil en la literatura fijar nuestro derecho, porque tal vez nuestro derecho está lleno de excepciones, trampas, inaplicaciones, extorsiones, picardías, delitos... Consecuentemente, cuando se quiere describir el derecho, volvemos a caer en esta condición bastante salpicada de la trampa del juez corrupto, del abogado mendaz… No sé si a final de cuentas, sea extraordinariamente difícil hacer literatura sobre el derecho, y acaba siendo una novela costumbrista sobre nuestro presente”. Pues sí, pero ocurre que Cossío fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno supondría que, en ese cargo, algo hizo para que “nuestro” derecho dejara de ser esa novela o cuento que es ahora.