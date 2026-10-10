Brazo de hierro

El pitcher Don Sutton estaba en la peor racha de su carrera al acumular más de dos meses sin conseguir una victoria. Desesperado, escuchó a su compañero Maury Wills, quien le aconsejó acudir a una consulta con el famoso hipnotizador Arthur Ellen. Sólo fue una sesión, pero el lanzador de los Dodgers mostró un cambio al ganar 13 de 14 aperturas y concluir con su mejor temporada en 1974.

Ellen tuvo éxito también con otros ligamayoristas como Nolan Ryan, Roberto Clemente y Orlando Cepeda. Incluso, en algún momento buscó trabajar directamente con Dodgers para ayudar a los jugadores a liberar el estrés y saber cómo enfrentar el pánico escénico, entre otras situaciones.

Sutton, quien debutó con Dodgers en la última temporada de Sandy Koufax en 1966, era un creyente de que la fortaleza mental era clave para triunfar. Así lo visualizó desde sus inicios y, aunque ya era un pitcher estelar con 120 victorias y dos Juegos de Estrellas, al momento de su encuentro con el hipnotizador, su carrera tomó un nuevo impulso que lo llevaría hasta el Salón de la Fama.

El diestro, recordado por su ensortijada cabellera que se asomaba por debajo de la gorra, siempre soñó con jugar en Grandes Ligas y hacerlo como pitcher.

En su infancia, los recursos económicos no alcanzaban. Su mamá tenía apenas 15 años al dar a luz al niño que llevaría el nombre de: Donald Howard Sutton. De su padre tomó el ejemplo de la disciplina y la ética en el trabajo.

Sutton era un pequeño que jugaba en la casa, mientras su mamá lo observaba intrigada. No conocía a ninguno de esos amigos imaginarios que solía nombrar en sus narraciones. Primero un tal Mickey (Mantle), luego mencionaba a un Yogi (Berra) y también a un Whitey (Ford).

Los niños de su edad jugaban beisbol por diversión, pero Don Sutton lo hacía porque quería llegar a las Grandes Ligas.

Jugó 23 temporadas en la Gran Carpa, ganó 324 encuentros y ponchó 3,574 bateadores.

Sólo Cy Young (815) y Nolan Ryan (773) tienen más aperturas que Sutton, quien tuvo 756 y nunca perdió un turno para abrir un juego.

Tuvo 20 temporadas con más de 200 entradas lanzadas y completó 178 juegos.

Con Dodgers jugó 16 temporadas y es el líder histórico de victorias del equipo con 233. El número 20 que portó está retirado.

Don Sutton era un pitcher cerebral, de extraordinario control y una curva venenosa.

Vio acción en cinco postemporadas y es el único en participar en Serie Mundial tanto con

Dodgers como con Cerveceros, los equipos que se enfrentarán en la Serie de Campeonato.

Don Sutton ingresó al Salón de la Fama en 1998, pero injustamente se le menciona poco al hablar de los mejores pitchers de su generación.