Yulianna Peniche: de “maldita lisiada” al estigma que le cambió la vida

Esta noche, en punto de las 8 de la noche por Imagen Televisión, canal 3.1, los espero en mi programa El Minuto que cambió mi destino, sin censura. Y de verdad se los digo: pocas entrevistas me han sorprendido tanto como la que tuve con la actriz Yulianna Peniche.

Muchos la recuerdan por aquella escena histórica de las telenovelas mexicanas donde Itatí Cantoral, en pleno arranque de furia interpretando a Soraya Montenegro, le gritó el ya legendario “¡Maldita lisiada!”. Una frase que se convirtió en meme mundial, en fenómeno de redes sociales, en referencia cultural y hasta en mercancía. Lo que mucha gente no sabe es que detrás de esa escena hubo una adolescente de apenas 14 años que cargó durante décadas con el peso de ese personaje.

Porque mientras millones se reían con el meme, para Yulianna aquello terminó marcando su vida personal y profesional.

EL PRECIO DE UN PERSONAJE INOLVIDABLE

La televisión tiene algo muy cruel: puede inmortalizarte… pero también encasillarte. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Yulianna Peniche. Durante años dejó de ser actriz para convertirse simplemente en “la maldita lisiada”. Imagínense lo fuerte que debe ser para una jovencita caminar por la calle y que la gente no te llame por tu nombre, sino por una frase humillante que escuchó tu personaje en una ficción.

Yulianna me contó cosas verdaderamente duras. Historias de amor fallidas, hombres que la engañaron, personas que la estafaron, momentos económicos muy complicados y decepciones sentimentales tremendas. Varias veces estuvo a punto de casarse y las relaciones terminaron hechas pedazos. La han robado, la han traicionado y aun así sigue siendo una mujer simpática, cálida y con un gran sentido del humor.

Eso sí, también me sorprendió la capacidad que tiene para reírse de sí misma. Porque cualquiera pensaría que vivir atada a un meme internacional podría destruirte emocionalmente, pero ella aprendió a darle la vuelta y a sobrevivir en una industria que suele ser despiadada con las actrices.

LAS TELENOVELAS Y LA FÁBRICA DE ESTEREOTIPOS

Hay algo que debemos reconocer: las telenovelas mexicanas marcaron generaciones enteras, pero también construyeron estigmas brutales. En aquella época nadie hablaba de salud mental, nadie pensaba en el impacto emocional que un personaje podía tener sobre un actor joven y mucho menos existía el nivel de exposición digital que hay ahora.

Hoy cualquier escena se vuelve viral en segundos. Pero Yulianna cargó con esa fama antes de TikTok, antes de Instagram y antes de que existiera el concepto de meme global. Lo suyo fue todavía más complicado porque no había manera de controlar la narrativa.

Mientras Thalía e Itatí Cantoral se consolidaban como grandes estrellas de la televisión, Yulianna quedó atrapada en un personaje secundario que terminó siendo más famoso que ella misma.

Y aun así siguió trabajando. Siguió luchando. Siguió intentando reconstruirse.

Por eso esta noche quiero invitarlos a ver esta conversación porque vale muchísimo la pena escucharla desde otro lugar. No desde la burla fácil del meme, sino desde la historia humana de una mujer que tuvo que aprender a sobrevivir al peso de una frase.

LA HERENCIA DE JOAN SEBASTIAN: CADA VEZ MÁS EXPLOSIVA

Y cambiando completamente de tema, vaya bomba la que explotó esta semana en McAllen, Texas, alrededor de la multimillonaria herencia de Joan Sebastian.

Ahí se reunieron varios de los involucrados en el larguísimo conflicto legal que rodea los bienes del llamado “Poeta del Pueblo”. Y lo que ocurrió dejó muchísimas preguntas en el aire.

Por un lado, vimos llegar a José Manuel Figueroa. También apareció Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Lo curioso es que Chacón aseguró que no acudía como albacea ni representante legal, sino solamente “como apoyo moral”. Perdón, pero eso nadie se lo cree.

¿Cómo que apoyo moral? Estamos hablando de una de las herencias más complejas y millonarias del espectáculo mexicano. Nadie cruza la frontera y se presenta a una audiencia de este tamaño solamente para “acompañar”. Evidentemente hay intereses, estrategias legales y movimientos internos mucho más delicados de lo que quieren admitir públicamente.

LAS CARAS LO DIJERON TODO

También estuvo presente Erika Alonso, quien fuera una de las últimas parejas sentimentales de Joan Sebastian en Estados Unidos, acompañada por su hija Yuliana. Y, aunque públicamente nadie quiso confirmar nada, las caras al salir de la reunión hablaron muchísimo.

Porque mientras un grupo salió sonriente, relajado y prácticamente festejando, la otra parte abandonó el lugar con rostros larguísimos y evidente molestia.

¿Qué pasó realmente?

Todo apunta a que podría haber cambios importantes en la administración de los bienes de Joan Sebastian en Estados Unidos. Incluso hay versiones muy fuertes que indican que Erika Alonso habría perdido fuerza dentro del manejo hereditario o incluso la figura de albacea relacionada con ciertos procesos.

Ojo: oficialmente nadie lo ha confirmado. Pero cuando uno ve salir a José Manuel Figueroa y a Marco Chacón prácticamente con ganas de aventar cohetes al aire, algo tuvo que haber ocurrido.

Y aquí es donde el asunto se vuelve todavía más delicado.

IMELDA GARZA TUÑÓN TAMBIÉN MUEVE sus PIEZAS

Porque a esta historia también se sumaron representantes de Imelda Garza Tuñón, quienes aseguran que absolutamente nadie ganó esta audiencia y que todavía faltan muchísimas etapas legales por resolver.

Sin embargo, lo más fuerte vino cuando José Manuel Figueroa declaró que la única mujer que realmente existió en la vida de su padre era su mamá y que a las demás “ni las conoce ni las reconoce”.

¡Durísimo!

Porque esa frase no solamente minimiza relaciones sentimentales importantes en la vida de Joan Sebastian, sino que manda un mensaje clarísimo sobre la postura que tienen algunos integrantes de la familia respecto a quienes hoy reclaman espacios, derechos o reconocimiento dentro de la herencia.

Y esto apenas empieza.

UNA FORTUNA QUE SIGUE DIVIDIENDO

La herencia de Joan Sebastian se ha convertido en una verdadera guerra silenciosa donde cada audiencia parece abrir una herida nueva. Hay demasiados intereses económicos, demasiados egos y demasiadas historias personales mezcladas.

Además, no podemos olvidar que la muerte de Julián Figueroa terminó modificando completamente el tablero familiar. Ahora también entran temas relacionados con el futuro económico del pequeño José Julián y con las figuras que podrían administrar parte de ese patrimonio.

Por eso cada movimiento legal se vuelve explosivo.

Y mientras públicamente todos intentan aparentar calma, en privado la tensión parece estar peor que nunca.

La realidad es que Joan Sebastian dejó no solamente canciones inolvidables, sino una fortuna gigantesca y una estructura familiar complejísima que hoy sigue generando disputas, resentimientos y enfrentamientos.

Y lamentablemente, cuando hay millones de dólares de por medio, el amor familiar suele convertirse en un simple discurso para las cámaras.

Así las cosas en el mundo del espectáculo, donde un meme puede perseguirte toda la vida y donde una herencia multimillonaria puede terminar enfrentando a familias enteras.