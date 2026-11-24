Conozco a Vadhir Derbez desde hace tres décadas. Me parece justo que usted lo sepa antes de leer lo que tengo que decir sobre la denuncia por violación que se investiga en la Ciudad de México. He seguido su carrera, lo he entrevistado y entiendo que hay lectores que, por esa cercanía, querrán saber si le creo. Yo les contestaría con otra pregunta. ¿Qué podría decirle yo a la mujer que lo denunció acerca de lo que ella vivió, si yo ni siquiera estuve ahí?

Este lunes, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, la licenciada Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la capital, hizo una precisión que vale la pena recoger aquí. Según la funcionaria, los abogados que han hablado públicamente en representación de Vadhir no están acreditados como sus defensores en esa carpeta de investigación. La Fiscalía, explicó, ha buscado notificar al actor para que comparezca y tenga acceso al expediente.

Los abogados de Vadhir, por su parte, pusieron el acento en otro pasaje de la misma entrevista. La propia fiscal reconoció que algunos datos difundidos en los medios no figuran en las carpetas. La defensa pide que se aclare qué información está documentada y sostiene que el actor fue objeto de un intento de extorsión. Son dos asuntos que merecen investigarse, cada uno con sus pruebas.

Sería gravísimo descalificar a la denunciante por lo que dice el actor. Igual de grave sería presentar como prueba en su contra algo que la propia autoridad dice que sólo ha circulado públicamente.

A mí me interesa saber qué sucederá cuando Vadhir tenga delante la denuncia y pueda responder a lo que concretamente se le atribuye. También me interesa que la mujer que acudió a la autoridad pueda dar seguimiento a su caso sin tener que salir a la televisión a convencernos de nada. Imagínese usted lo que sería, para cualquiera de las dos partes, enterarse por un programa de espectáculos de una supuesta prueba y descubrir después que ni siquiera está en el expediente.

¿De qué lado estoy? Del lado de la verdad. Esos 30 años de conocer a Vadhir me obligan a ser especialmente cuidadoso con cada palabra que digo al aire y con cada línea que firmo aquí. Que la investigación llegue a donde tenga que llegar. Y cuando haya una respuesta de la autoridad, cualquiera que ésta sea, aquí la va a leer usted con el mismo espacio que hoy le dedicamos a la controversia.

LUCERO TIENE CON QUIÉN CANTAR

Ayer tuve la oportunidad de platicar con Lucero. Iba a preguntarle por Majo Aguilar y acabamos hablando también de Yuri y de Mijares. Porque, dígame usted, ¿cómo le hace Lucero para armar un repertorio con Yuri? Yo ya estaría en problemas desde el momento de escoger cuál de las dos abre el espectáculo y con qué canción.

Pero vamos por partes. Lucero y Majo están presentando El ojo alegre, una ranchera que le han dedicado a ese caballero que anda enamorando a varias y confía en que una nunca va a platicar con la otra. La gracia del dueto es escuchar a dos mujeres de generaciones distintas que se entienden perfectamente cuando toca poner en su lugar al susodicho. Ya la cantaron juntas en el Auditorio Nacional, y me da gusto que Majo tenga en Lucero a una compañera con la que se puede dar ese lujo.

De ahí mi pregunta sobre Entre amigas, la gira que hará con Yuri. ¡Qué agasajo verlas juntas! Me gustaría oír a Yuri cantar una de Lucero, y a Lucero meterse con una de las grandes baladas de la veracruzana. Yo pagaría mi boleto por escuchar ese intercambio. Lucero también me platicó de la gira que está haciendo con Mijares. A esos dos el público los vio enamorarse, casarse, separarse y encontrar la manera de volver a trabajar juntos. Ahora hasta compramos boleto para ver cómo se llevan los ex. ¡Quién se lo iba a decir el día de su boda!

Y entre tanto nombre famoso déjeme mencionar uno que rara vez aparece en la marquesina: Lucero León. ¿Qué quién es? La mamá de Lucero, la mujer que más la quiere y quien mejor ha sabido aconsejarla. Mantener una carrera que empezó cuando era niña y llegar al día de hoy con tres compañeros de escenario tan distintos tiene mucho mérito. Una parte de ese aplauso, en mi opinión, le corresponde a su madre.

LO QUE SÍ DIJO EL CAMPEÓN

A Julio César Chávez le preguntaron si Natanael Cano había estado en una de sus clínicas de rehabilitación. El campeón lo negó. Se lo cuento así de sencillo porque ya circulaba la versión hasta con tiempo de estancia y supuesta fecha de salida. ¿De dónde salieron esos dos meses que tanta gente da por buenos? Hasta ahora, no he visto una declaración del cantante que los confirme.

A Natanael, dondequiera que haya pasado este tiempo, le deseo que esté bien y con ganas de seguir adelante con su carrera. Ya habrá ocasión de preguntarle por sus planes. Y ojalá la siguiente vez que hablemos de él sea porque sacó una canción de ésas que sus seguidores se aprenden enteritas antes de que a uno le dé tiempo de averiguar cómo se llama.