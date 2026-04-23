Sin censura: dos voces, muchas verdades… y límites que no se deben cruzar

Este sábado, a las ocho de la noche, por Imagen Televisión (canal 3.1), no se puede perder El minuto que cambió mi destino sin censura. Y se lo digo de frente: no es un programa más. No es una entrevista cualquiera. Es un encuentro de alto voltaje con dos figuras que marcaron época en la música regional mexicana: Jorge Medina y Josi Cuen.

Dos voces, dos historias, dos egos, dos caminos… y un pasado en común dentro de esa institución llamada La Arrolladora Banda El Limón. No estamos hablando de improvisados: estamos frente a dos de las máximas figuras que han pasado por esa agrupación. Y lo más interesante no es lo que cantaron… sino lo que callaron durante años.

Hoy, ambos coinciden en algo: su relación con Fernando Camacho no terminó bien. Y no es una suposición, es un testimonio directo, sin anestesia, contado en mi programa. Lo que ahí se revela, lo que ahí se dice, lo que ahí se siente… no lo va a ver en ningún otro lado. Porque aquí no hay acuerdos bajo la mesa ni preguntas pactadas.

Además, hay un ingrediente extra: son compadres. Sí, compadres. Pero tan distintos que parecen polos opuestos. Uno más templado, otro más frontal. Uno más político, otro más visceral. Y esa dinámica, créame, hace de esta charla una joya televisiva. Descubra usted quién es quién este sábado a las ocho de la noche. Se lo garantizo: no se va a arrepentir.

CUANDO EL PERIODISMO PIERDE EL RUMBO

Ahora bien, hay temas que no puedo ni debo callar. Porque así como existen historias que merecen ser contadas, también hay límites que no deben cruzarse. Y cuando se cruzan, no estamos hablando de periodismo… estamos hablando de otra cosa.

En este medio hay de todo: reporteros serios, investigadores comprometidos… y también mercenarios disfrazados de comunicadores. Sujetos que, sin conocer a las figuras del espectáculo, se dedican a inventar, a difamar, a ensuciar nombres con tal de generar clics o polémica barata.

Ahí tiene usted el caso de este personaje —argentino, por cierto— que se ha dedicado a hablar pestes de mujeres como Galilea Montijo, Lucía Méndez, Ana Bárbara y ahora hasta de Ángela Aguilar.

Pero lo más grave no es el chisme… es el delito. Porque insinuar relaciones íntimas, inventar historias con menores de edad, vincular a figuras como Saúl Álvarez en situaciones inexistentes… eso ya no es espectáculo. Eso es difamación pura y dura.

Y lo digo claro: ya estuvo bien de alimentar a estos personajes. Ya basta de darles micrófono. Porque una cosa es el morbo —que vende, sí— y otra muy distinta es la irresponsabilidad. El periodismo sin ética no es periodismo… es carroña.

KARIME: DE REALITY A REALIDAD

En medio de tanto ruido, también hay historias que valen la pena. Y una de ellas es la de Karime Pindter.

Muchos la conocieron en Acapulco Shore, otros en La Casa de los Famosos, luego como conductora de La Más Draga… y ahora da un paso más: presenta su propio documental, estrenado en salas.

La tuve en De Primera Mano y, como es mi estilo, le pregunté sin rodeos: “¿Quién pagó esto? ¿Un sugar daddy?”. Su respuesta fue directa: no. Dice que hace tiempo dejó esa etapa y que hoy ella corre con todos los gastos.

Le creo. Y más allá de simpatías o antipatías, hay que reconocerle algo: es una mujer empeñosa. Ha sabido capitalizar su fama, reinventarse y mantenerse vigente en un medio que devora a los débiles. Y eso, en este negocio, no es poca cosa.

LA CITA DIARIA

Aprovecho para recordarle que todos los días, de lunes a viernes, de 11:15 de la mañana a 1 de la tarde, lo espero en mi canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante TV. Ahí estamos sin filtro, sin censura y sin compromisos. Porque la conversación no termina en televisión… apenas empieza.

JUAN FERRARA: EL ADIÓS DE UN GRANDE

Este viernes regresa a los escenarios un actor de peso completo: Juan Ferrara. Y lo hace con su última gira. Sí, leyó bien: la última.

Un hombre que ha dedicado su vida al teatro, la televisión y el cine. Un rostro que forma parte de la historia del espectáculo en México. Su despedida no es cualquier cosa… es el cierre de una era.

MARIBEL: FIRME Y CONTUNDENTE

Y hablando de historias fuertes, la de Maribel Guardia sigue dando de qué hablar.

La actriz ha sido clara: no va a compartir las cenizas de su hijo, Julián Figueroa, con su exnuera Imelda Garza Tuñón ni con su nieto José Julián Figueroa.

Su decisión es contundente: prefiere que las cenizas estén en una iglesia, en un lugar sagrado.

Yo ya revisé la ley. Y en términos jurídicos, la prioridad sería la viuda, luego el hijo… y en tercer lugar la madre. Pero aquí no sólo estamos hablando de leyes, sino de emociones, de duelo, de dolor.

Y ese terreno, créame, es mucho más complejo que cualquier código civil.

¿HASTA DÓNDE ES ESPECTÁCULO?

Finalmente, tengo que decirlo: lo que está pasando en el reality La Mansión VIP ya cruzó la línea.

No me espanto fácil, pero lo que vimos esta semana es, francamente, excesivo. Juegos que terminan en besos entre personas casadas, situaciones que rayan en lo grotesco, participantes quitándose la ropa, chupando pies… todo en nombre del rating.

¿De verdad eso es entretenimiento?

Porque una cosa es provocar… y otra muy distinta es degradar. Y cuando el contenido pierde el equilibrio, lo que queda no es espectáculo… es un circo sin control.

Así está el panorama: entre entrevistas explosivas, personajes sin ética, historias de superación, despedidas emotivas y realities fuera de control.

Nos vemos este sábado a las ocho de la noche en Imagen Televisión. Porque aquí, como siempre, le cuento lo que otros callan. Sin censura. Sin miedo. Y con la verdad por delante.