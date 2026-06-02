Nodal, Ángela, Kabah y el imparable fenómeno de Josi y Jorge

Hay ocasiones en las que los artistas hablan más con sus acciones que con cualquier comunicado de prensa, entrevista o publicación en redes sociales. Y justamente eso fue lo que ocurrió este fin de semana en la Plaza de Toros México, donde Christian Nodal ofreció un concierto ante más de 40 mil personas que compraron su boleto para verlo cantar y para comprobar, de paso, que la relación sentimental con su esposa, Ángela Aguilar, atraviesa por uno de sus mejores momentos.

Y es que durante meses hemos escuchado rumores, especulaciones, comentarios de pasillo y teorías de todo tipo respecto a la pareja. Que si estaban distanciados, que si atravesaban una crisis, que si ya no vivían juntos, que si el matrimonio estaba tambaleándose. Pues bien, el sábado por la noche Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron responder a todos esos rumores de la manera más contundente posible: subiéndose juntos a un escenario frente a miles de personas.

LA ESCENA FUE ESPECTACULAR

En medio de un concierto que ya de por sí mantenía a la gente entregada, apareció Ángela Aguilar provocando una auténtica explosión de emoción entre los asistentes. Los gritos fueron ensordecedores. Los teléfonos celulares se levantaron de inmediato para capturar el momento y el ambiente se volvió eléctrico.

La joven cantante apareció para interpretar junto a su esposo uno de los temas que ambos han convertido en un éxito. La química entre ellos era evidente. Se notaba en las miradas, en las sonrisas y en la complicidad que mostraban sobre el escenario.

Pero hubo un momento que terminó de encender a la Plaza México.

Christian le preguntó a Ángela:

—Ay, Angelita, ¿por qué eres tan coqueta?

Y ella respondió sin titubeos:

—Porque soy tu esposa, Christian Nodal.

Aquello fue una locura.

Los gritos se multiplicaron. Llegaron los aplausos. Hubo ovaciones. La gente celebró la respuesta como si se tratara del gol del campeonato. Fue una declaración pública de amor que terminó por derrumbar, al menos por ahora, todas las versiones que aseguraban que el matrimonio atravesaba dificultades.

Y debo decir algo: me dio muchísimo gusto verlo.

Vivimos tiempos en los que parece que las malas noticias venden más que las buenas. Los escándalos generan más clics que las historias felices. Por eso resulta refrescante ver a una pareja joven defender su relación públicamente y demostrar que, a pesar de las críticas y los ataques constantes, siguen apostando por su amor.

Sin embargo, hubo otro detalle que llamó profundamente mi atención y que no puede pasar desapercibido.

Ni Jaime González, padre de Christian Nodal, ni Cristy Nodal, su madre, participaron en las negociaciones relacionadas con la Plaza de Toros México. Y no sólo eso. Tampoco estuvieron presentes el día del concierto.

Quienes conocen la trayectoria de Christian saben

perfectamente que durante muchos años sus padres fueron piezas fundamentales en cada paso de su carrera. Estaban involucrados en las decisiones, en las negociaciones, en la organización y en prácticamente todos los aspectos de la vida profesional del cantante. Por eso resulta tan significativa su ausencia.

No hablamos de un concierto cualquiera. Estamos hablando de una de las presentaciones más importantes de los últimos tiempos para Christian Nodal. Un escenario emblemático, una convocatoria impresionante y una noche que terminó convirtiéndose en noticia nacional. Y aun así, los padres del cantante brillaron por su ausencia.

Eso confirma lo que desde hace tiempo se viene comentando en distintos círculos cercanos al artista: existe un distanciamiento profundo entre Christian y sus padres. No me corresponde juzgar quién tiene la razón o quién la perdió en esta historia. Tampoco conozco los detalles íntimos que provocaron la fractura familiar. Lo único que puedo decir es que los hechos hablan por sí solos. Cuando una familia permanece unida, suele acompañarse en momentos tan importantes como éste.

Y cuando no sucede así, inevitablemente surgen preguntas. Ojalá algún día puedan resolver sus diferencias.

Porque al final de cuentas los éxitos profesionales son maravillosos, pero la familia siempre debería ocupar un lugar privilegiado en nuestras vidas.

OCRILÚ, EXPERIENCIA DESORGANIZADA

Cambiando radicalmente de tema, el pasado fin de semana también tuve la oportunidad de asistir a la Arena Ciudad de México para presenciar el espectáculo Ocrilú, encabezado por Kabah y acompañado por 10 artistas drag.

La idea sonaba extraordinaria. Sobre el papel parecía una combinación ganadora: una de las agrupaciones pop más importantes de los años 90 junto con el talento, la creatividad y la espectacularidad del universo drag.

La promesa era enorme. La realidad, lamentablemente, fue otra. Desde el arranque el espectáculo se percibió lento, desorganizado y sin el ritmo necesario para mantener cautivo al público. Hubo problemas técnicos que complicaron aún más la experiencia. Por momentos se fueron las pantallas. También hubo fallas de iluminación.

Incluso se registraron situaciones que evidenciaron una falta de coordinación que terminó afectando el desarrollo general del evento. Y aquí viene el principal problema. La gran mayoría de las personas que compraron un boleto acudieron con la intención de ver a Kabah. Sin embargo, el balance del espectáculo terminó inclinándose de manera excesiva hacia las participaciones drag.

No tengo absolutamente nada en contra de ellas. Al contrario. Reconozco el enorme talento, la disciplina y el profesionalismo que requieren ese tipo de presentaciones.

El asunto es que el público esperaba otra cosa. Muchos asistentes sintieron que aproximadamente 70 por ciento del espectáculo estuvo enfocado en los artistas drag y apenas 30 por ciento en Kabah.

Esa percepción terminó generando una sensación de decepción entre numerosos espectadores. Cuando compras un boleto para ver a un artista específico, esperas que ese artista sea el protagonista principal de la noche. Y en esta ocasión eso no ocurrió.

La Arena Ciudad de México suele albergar producciones espectaculares y perfectamente ejecutadas, por lo que resulta extraño que un proyecto con tanto potencial haya terminado ofreciendo una experiencia tan irregular.

ORGULLO MEXICANO

Ojalá los productores tomen nota de las observaciones del público, porque la idea tiene posibilidades de crecer y mejorar. Finalmente quiero cerrar esta columna hablando de un fenómeno musical que continúa creciendo de manera impresionante.

Me refiero a la dupla conformada por Jorge Medina y Josi Cuen. Lo que están logrando es digno de reconocimiento. Muchos pensaron que reunir a dos de las voces más importantes que han pasado por La Arrolladora Banda El Limón sería una buena idea. Lo que nadie imaginó fue la magnitud del éxito que alcanzarían en tan poco tiempo.

La respuesta del público ha sido extraordinaria. Las ventas de boletos hablan por sí mismas. Los conciertos registran llenos constantes. Y el fenómeno continúa expandiéndose.

Para muestra basta un dato contundente: durante el próximo mes de septiembre ofrecerán ocho presentaciones en el Auditorio Nacional. Ocho. No estamos hablando de una fecha aislada ni de una apuesta arriesgada. Estamos hablando de ocho noches en el recinto más importante de México para los espectáculos musicales. Eso solamente lo consiguen los artistas que conectan de manera auténtica con la gente.

Pero las buenas noticias no terminan ahí. La internacionalización del proyecto ya es una realidad. El próximo 26 de noviembre llegarán por primera vez a España para presentarse en la Movistar Arena de Madrid. Un paso enorme. Porque conquistar el mercado mexicano es complicado.

Pero cruzar el Atlántico y llevar la música regional mexicana a escenarios europeos representa un logro todavía mayor.

Jorge Medina y Josi Cuen están demostrando que el regional mexicano vive uno de sus momentos más sólidos a nivel internacional.

Mientras algunos géneros enfrentan dificultades para mantener su relevancia, la música de banda continúa expandiéndose y conquistando nuevos territorios.

Por eso, desde aquí les envío una felicitación sincera. Porque detrás de cada éxito hay años de trabajo, sacrificio, disciplina y perseverancia. Y porque cuando las cosas se hacen bien, el público siempre termina respondiendo.

Nos leemos la próxima.