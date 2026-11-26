¿Se acuerda usted de las vencidas entre el Cibernético y Jorge Kahwagi? Se suponía que uno de los dos iba a terminar con el brazo pegado a la mesa y acabaron a golpes en un foro de televisión. Veinte años después, todavía hay quien recuerda el pleito y hasta podría decirnos quién tiró el primer golpe. Ahora bien, ¿cuántos se acuerdan de por qué se traían tantas ganas? Yo tuve la oportunidad de preguntárselo al Cibernético. Este sábado 28 de noviembre, a las ocho de la noche, lo espero con muchísimo gusto en El Minuto que Cambió Mi Destino, Sin Censura, por Imagen Televisión.

Póngase por un momento en aquel México. Teníamos un diputado que boxeaba, entraba a Big Brother y lo mismo aparecía en las páginas de política que en las de espectáculos. Enfrente tenía a uno de los luchadores más reconocibles del país. Y el lugar que escogieron para medirse fue el programa Permítame tantito. Con esos antecedentes, comprenderá usted que hasta la fecha haya gente que se pregunte cuánto había de espectáculo y cuánto de bronca personal. El Cibernético cuenta cómo empezó esa enemistad. La explicación se la dejo a él, que para eso estuvo ahí.

A mí me pasó algo curioso con esta entrevista. El asunto de Kahwagi, que da para una sobremesa entera, acabó siendo apenas una parte de lo que me llevé de la plática. ¡Qué simpático es este hombre para contar su vida! En una arena, el público tiene unos segundos para decidir si le va a aplaudir a un luchador o si lo va a recibir con una rechifla. En el programa tenemos tiempo hasta para que el rudo nos caiga bien. A quienes lo siguieron en la lucha libre, les va a dar gusto reencontrarlo. Y a quienes lo ubican nada más por aquel pleito, les tengo una mejor razón para vernos. Van a conocer al hombre que tiene que cargar con el nombre de Cibernético hasta cuando sale a comprar el pan.

ME TOCÓ SENTARME DEL OTRO LADO

Hablando de entrevistas, quiero agradecerles a Eduardo Videgaray y a José Ramón Sancristóbal, El Estaca, que me hayan invitado a La Corneta Extendida. He de confesarle que, cuando me dijeron el nombre completo, pensé que ya me estaban albureando. Y dígame usted si, conociendo a los dos que me invitaban, no tenía yo motivos para desconfiar. Pues así se llama el podcast y ahí me tiene, muy puesto, a ver de qué tamaño iba a salir la corneta.

La discusión más sabrosa fue con El Estaca. Él le dio con todo al periodismo de espectáculos. A mí ni siquiera me tuvieron que repartir papel. Llevo buena parte de mi vida en este oficio y claro que lo defendí. Además, qué cómodo sería exigirles a mis invitados que contesten preguntas difíciles y, a la primera que me hicieran a mí, andar buscando la puerta del estudio.

Yo le encuentro una gracia especial a que me hayan invitado precisamente ellos. Si uno va a defender su trabajo, conviene sentarse con alguien que le encuentre defectos y que, además, tenga la rapidez de El Estaca para señalárselos. Entre los tres nos divertimos muchísimo. El episodio está en Amazon Music. Escúchelo y luego me cuenta a quién le daría usted la razón. Con que no me vaya a salir que también quiere ser periodista de espectáculos, porque entonces sí va a tener que explicárselo a El Estaca.

INÉS GÓMEZ MONT, DE FLORIDA A ESPAÑA

¿Y qué me dice de Inés Gómez Mont? Después de tantos años de buscarla, por fin las autoridades mexicanas sabían exactamente dónde estaba. Desde el 30 de octubre permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, en Florida. El 23 de noviembre salió de ese país. Y mientras aquí estábamos pendientes de cuándo la traerían a México por las órdenes de aprehensión en su contra, resulta que Inés acabó en España. A nuestras autoridades las dejaron chiflando en la loma.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Inés entró a Estados Unidos con pasaporte español y que ésa fue la explicación que dio Washington para enviarla a España. Según el Departamento de Seguridad Nacional estadunidense, la conductora aceptó la salida voluntaria. Sheinbaum anunció que México ya pidió a España su detención con fines de extradición. A mí lo que me gustaría saber es en qué momento se enteró nuestro gobierno del destino de ese vuelo. ¿Cuando todavía había algo que hacer o cuando ya había aterrizado?

Desde 2021 hay órdenes de aprehensión en este caso. La Fiscalía General de la República acusa a Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de participar en el presunto desvío y lavado de recursos públicos. Ella tiene derecho a defenderse y la Fiscalía tiene la obligación de probar ante un juez lo que sostiene desde hace cinco años. Eso es precisamente lo que quiero ver. Ojalá prospere la gestión ante España y venga Inés a dar su versión ante la justicia mexicana. Porque después de cinco años y más de tres semanas con la señora localizada en Florida, la pregunta se la tenemos que hacer también a los de acá. ¿Qué hicieron ustedes mientras Inés hacía las maletas?