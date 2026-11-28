La discusión sobre el tema de tecnología se ha centrado en la inteligencia artificial. El entendimiento de los riesgos de ciberseguridad no se ha dado al mismo ritmo. Hoy presento dos narrativas. Una sobre la evolución de los últimos años y otra sobre el contexto reciente.

Empiezo argumentando que el riesgo de ciberseguridad no es nuevo. Los ataques llevan sucediendo varios años, pero se trataba de hechos aislados. Tenían dos principales tipologías. Una de ellas era robar información de personas y la otra pedir un rescate para recuperar la información.

Del primer grupo esta el ejemplo de la sociedad de información crediticia Equifax a la cual los hackers tuvieron acceso a la base de datos en 2017 y el caso de Marriott en el que se robaron bases de datos con información de más de 500 millones de clientes.

Del segundo grupo un buen ejemplo es WannaCry. Un ataque masivo con un malware en 150 países en el que el objetivo era el sistema Microsoft. Se cifraban los datos de las computadoras y se pedía un rescate para liberar la información.

Hace unos años hubo un escalamiento con el ciberataque del Colonial Pipeline en 2021. Se pedía un rescate para restablecer la operación de infraestructura de gasoductos en la costa este de Estados Unidos.

Mi narrativa de la evolución reciente comienza con la herramienta Mythos de Anthropic en abril de este año. El gobierno de Estados Unidos restringió su comercialización e hizo algunas pruebas con empresas seleccionadas.

Una de las características de la herramienta es que detecta vulnerabilidades y fallas críticas en los sistemas. Si la usan las personas incorrectas tendrían las llaves de acceso para vulnerar los sistemas de las empresas.

Este hecho hizo evidente que la inteligencia artificial no sólo se utilizará por las empresas para ser más eficientes en la programación, sino que también los malos pueden usar estas herramientas para sus fines.

Se puede argumentar que la inteligencia artificial es una revolución tecnológica que facilita los ataques de ciberseguridad. Dado que es más fácil atacar lo que vemos, es un escalamiento.

De las semanas recientes el evento más relevante es lo que sucedió a finales de octubre con el ciberataque a la bolsa Binance en el que se robaron más de 6 mil millones de dólares en criptomonedas.

El grupo de hackers al que se le atribuye el ataque es Trader Traitor. Se dice que tienen el respaldo del gobierno de Corea del Norte. Esto hace evidente el problema que quienes atacan lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo.

Se han visto en semanas recientes otros ataques que nos dicen que hay mayor actividad. Está el caso de los supermercados en Francia y otros países de Europa, el sistema de reservaciones de varias aerolíneas, y ahora la FIFA.

Ante esta amenaza empresas y gobiernos han tratado de reducir sus vulnerabilidades. En semanas recientes hemos visto muchos eventos relacionados con el proceso de mejorar la seguridad que han llevado a problemas en la operación.

Cuatro ejemplos son: la caída de los servidores de Microsoft, el problema en el sistema de tráfico aéreo, en la operación de algunos bancos grandes y en la agencia de seguridad nacional todos en Estados Unidos.

Es una realidad que hay más ataques, pero creo que se pondrá peor. Se trata de una consecuencia no deseada de la inteligencia artificial.