Un recorrido por los datos de crecimiento económico

En la semana se publicaron datos del crecimiento de México y de otros países. La comparación no es favorable para nuestro país: crecimiento en Estados Unidos y en la zona euro y caída en México. Algo nos está faltando para crecer.

El Producto Interno Bruto (PIB) trimestral de México tuvo una caída en el primer trimestre de 2026 de -0.8% respecto del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con los datos de la estimación oportuna. Respecto del mismo periodo del año anterior tuvo un crecimiento de 0.2 por ciento.

A nivel de actividad económica, las tres tuvieron una caída respecto del trimestre previo, es decir, se trata de una baja generalizada en la actividad económica.

La economía de Estados Unidos tuvo un buen primer trimestre de 2026. El crecimiento a tasa anualizada fue de 2 por ciento.

Lo que mueve a la economía de ese país es la inversión para el desarrollo de la inteligencia artificial, la construcción de los centros de datos y toda la infraestructura complementaria que necesitan para operar. La estimación es que la mitad del crecimiento se explica por este rubro.

También tuvieron un efecto favorable por el gasto del sector público dado que en el último trimestre de 2025 hubo un cierre parcial del gobierno. El consumo privado tuvo crecimiento, pero menor al observado en el periodo previo.

La perspectiva no es tan buena por los efectos del choque adverso a consecuencia de la guerra. La Reserva Federal ya dio la señal de que no bajará la tasa de interés.

En el caso de Europa, la zona del euro creció a tasa anualizada 0.6 por ciento. Es un crecimiento menor al de Estados Unidos, pero se ubica en terreno positivo. Este dato es menor al que se esperaba al inicio del año.

La menor tasa de crecimiento se explica por el conflicto en Oriente Medio que ha tenido un impacto en los precios de los energéticos y en productos de su cadena de valor. Esto afectó los costos de las empresas y también frenó el gasto de los consumidores.

A la fecha, la variable que más preocupa en Europa es la inflación. Estiman que el componente de energéticos en abril se ubicó en un nivel de 11 por ciento. Esto puede llevar a que el Banco Central Europeo suba tasas en los próximos meses.

En síntesis, Estados Unidos tiene un motor de crecimiento que le dio empuje a pesar de la guerra, en tanto que Europa no tiene un motor y por ello sufrió más por el choque externo.

La pregunta relevante es: ¿por qué México está mal en términos de crecimiento cuando los países desarrollados sí crecen? Doy tres explicaciones:

La primera es que no tenemos un motor solido de crecimiento como Estados Unidos. La situación es más grave porque la inversión en México está detenida.

La segunda es que México tiene un choque externo adicional al conflicto en Oriente Medio, que es el proceso de negociación del T-MEC con Estados Unidos.

La tercera es que hay factores internos que están frenando el crecimiento como la inseguridad.

Parece que la ruta más viable para mejorar el crecimiento en el corto plazo es promover la inversión. Esto requiere generar condiciones como reglas adecuadas, que no se cambien y certeza jurídica, entre otras. Para que mejore en el largo plazo la condición necesaria es reducir la inseguridad.