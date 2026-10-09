Frentes Políticos / 9 de octubre de 2026

1. Revuelo. Omar García Harfuch llegó a San Lázaro para comparecer por la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y provocó gritos, fotos y hasta solicitudes de besos de trabajadoras administrativas, de resguardo y limpieza. El titular de la SSPC federal fue recibido por Ricardo Monreal y, por la sensibilidad de los temas, se reunió a puerta cerrada con los coordinadores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC. García Harfuch “está dedicado de tiempo completo a la seguridad del país”, aseguró Sheinbaum. Toca ver si sus respuestas fueron bien recibidas.

2. Pulcritud. Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, recibió en San Lázaro a los subsecretarios Carmen Bonilla Rodríguez y Carlos Lerma Cotera. Asistieron también Carlos Molina, titular de la Unidad de Legislación Tributaria; Ricardo Carrasco, administrador general jurídico del SAT, y Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT. Analizaron el Paquete Económico 2027. Altamirano destacó el intercambio con las seis bancadas y llamó a un debate sustentado en información y criterios técnicos. Que el debate se traduzca en cuentas claras para 2027. Que impere la limpieza, por favor.

3. Rumbo al 27. El Senado se prepara para discutir tres reformas con impacto en los planes económicos de 2027: los pagos electrónicos, la armonización catastral y los mecanismos contra el huachicol fiscal, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados. Edgar Amador, secretario de Hacienda, planteó que mejores sistemas de información permitirán mayor trazabilidad y capacidad recaudatoria. En paralelo, Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, destacó una bolsa de 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030 para infraestructura mediante inversión pública y mixta. La estabilidad, primera regla antes de ir a las urnas.

4. Memes. La reforma aprobada por la Cámara de Diputados para sancionar contenidos alterados mediante IA enfrenta una advertencia del investigador Fernando Gutiérrez, del Observatorio de Medios Digitales del Tec de Monterrey, si no se define con precisión qué conducta puede constituir delito, podría abrir la puerta a censura sobre sátira política y crítica. El objetivo declarado es combatir la suplantación de instituciones y fraudes, pero preocupa que contenidos periodísticos o académicos sobre violencia sean retirados por su temática. Regular el engaño es una cosa, pero cuidado con convertir la ambigüedad en censura. Por ahí no va.

5. Grave. La Comisión Nacional de Búsqueda realizará peritajes en un predio del ejido La Curva, en Nayarit, donde la Fiscalía estatal reportó una fosa clandestina y una investigación por un presunto “centro de exterminio por incineración”. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar los estudios antes de confirmar qué ocurrió en el lugar. La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, coordinará el despliegue federal con la fiscal estatal Elvia Heredia y autoridades locales. El hallazgo fue localizado el 3 de octubre por el colectivo Familias Unidas por Nayarit, tras reportes anónimos. ¿Y el gobernador Miguel Ángel Navarro? Ausente.