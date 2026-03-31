Frentes políticos / 31 de marzo de 2026

1. Golpe en altamar. La incautación frente a Michoacán vuelve a colocar el litoral como ruta activa. Pedro Morales, secretario de Marina, informa cifras acumuladas mientras en tierra el mapa criminal se reacomoda sin pausa. En territorio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la postal es de aseguramientos espectaculares, pero persistencia logística. La cuenta crece con el antecedente que expuso Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, en Acapulco, donde habló de afectaciones financieras a las estructuras criminales y de impedir que la droga llegue a las calles. Golpes que pesan. En el terreno, la oferta no se contiene.

2. Patentes. El nuevo portal IMPI-Cofepris llega con la intención de ordenar un terreno históricamente opaco. Santiago Nieto, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se coloca al centro de un escenario donde convergen regulación y negocio. Víctor Hugo Borja, comisionado de la Cofepris, asume el reto de traducir datos en control efectivo. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, vende competitividad; David Kershenobich, desde Salud, apunta a compras públicas más afinadas. La industria aplaude. Falta ver si la transparencia desactiva la discrecionalidad. Porque abrir la información no siempre abre el mercado. Ahí se verá quién controla la llave.

3. Señales desde el sur. En política, pocas cosas son casualidad y menos cuando vienen acompañadas de reconocimiento público. Durante su visita a Tlalpan, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un acto en el que también reconoció “el gran trabajo” de la alcaldesa Gaby Osorio. El alago no pasó desapercibido entre quienes siguen el pulso político de la capital. Tlalpan, además de su peso político, tiene un componente simbólico para la Presidenta luego de haber gobernado y vivido ahí. En ese contexto, comienzan a mencionarse perfiles que podrían tener margen de continuidad en algunas alcaldías. Sin adelantar escenarios, lo cierto es que Tlalpan aparece en esa conversación.

4. Reclamo. La muerte de connacionales bajo custodia migratoria en Estados Unidos empuja al gobierno mexicano a escalar el conflicto por la vía internacional. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un movimiento que combina presión diplomática y exposición pública. La ruta coloca la política migratoria estadunidense bajo lupa regional. Vanessa Calva, directora general de Protección y Planeación Estratégica de la SRE, afina la respuesta mientras crecen los expedientes. El tono sube. A esperar que la denuncia trascienda y no se quede sólo en buen gesto.

5. Apoyo al deporte femenil. El Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), a cargo de Zoé Robledo, está impulsando el cuidado de la salud a través del deporte. En esta ocasión con el Mundial Social y el torneo Futsal Femenil, en el que participaron 3 mil 539 mujeres en 320 equipos de todo el país. Durante la clausura del torneo, que ganó el equipo de Chihuahua, Zoé motivó a las competidoras para buscar un lugar en el Mundial de Futsal de 2029. Buen empuje del instituto que tiene tradición de forjar deportistas de alto nivel. !Vamos, chicas!