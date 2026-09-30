Frentes Políticos / 30 de septiembre de 2026

1. Formación. La educación es uno de los estandartes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hagamos cuentas, la beca Rita Cetina alcanza a más de 20 millones de estudiantes, y el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana plantea crear 400 mil lugares al cierre de la administración. Sí, el contraste es enorme, pues frente a las 20 preparatorias construidas durante la época neoliberal, la 4T plantea levantar 20 bachilleratos cada año, impulsar las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, y reparar miles de planteles. Mario Delgado, titular de la SEP, opera la transformación educativa con respeto a alumnos y maestros. Eso hace la diferencia.

2. Armonía. Claudia Sheinbaum dio por exitoso el proceso interno de Morena para definir coordinadores estatales rumbo a 2027 y destacó que hubo “mucha unidad”. Pidió a quienes resultaron favorecidos “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, mientras recordó que quienes no ganaron las encuestas todavía podrán participar en otros procesos. Morena, dirigido por Ariadna Montiel, ya tiene definidos sus perfiles para las gubernaturas, pero quedan diputaciones locales, federales y alcaldías. Ahora viene lo difícil: garantizar que quienes no fueron favorecidos su suban al pleito por el poder.

3. Desahogo. En los pasillos del sector salud trasciende que esta semana se concretará el pago de 8 mil 534 mdp de adeudos, y que el resto de los compromisos ya tiene ruta para su liquidación. Buenas noticias para los proveedores del IMSS-Bienestar. La estrategia, bajo la conducción de su director Zoé Robledo, contempla depurar cuentas pendientes y ajustar los procesos de facturación para acelerar la dispersión de recursos. La espera acabó. Medicamentos, material de curación, laboratorios, anestesia y mantenimiento, son puntos que quedarán resueltos. Regularizarse es la palabra clave. Y en el IMSS-Bienestar ya prendieron el switch.

4. ¿Censura? La llamada ley antimemes avanzó en la Comisión de Economía de San Lázaro con 18 votos a favor y seis en contra de PAN, PRI y MC. El dictamen, que prevé multas de hasta 4.6 mdp y obliga a plataformas a retirar contenidos señalados como infractores, enfrentó las reservas de los diputados Marcelo Torres y Angélica Granados, quienes advirtieron riesgos para la libertad de expresión, el periodismo y el debate político. Morena y aliados las rechazaron. Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Mesa Directiva, reconoció la falta de análisis y adelantó que el tema llegará al pleno la próxima semana. Regular memes parece broma. No lo es.

5. Becado. Más de 23 mil firmas llegaron al Senado para pedir que Enrique Inzunza se separe del cargo y enfrente sin fuero los señalamientos formulados en su contra en EU. La petición, promovida por Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, y el abogado Ricardo Beltrán, fue recibida por Oficialía de Partes. La senadora priista Paloma Sánchez respaldó a los ciudadanos y cuestionó la permanencia de Inzunza. Miles de ciudadanos piden la salida de un hombre que gana miles de pesos sin ir a trabajar. El fuero convertido en refugio.