Frentes Políticos / 29 de enero de 2026

1. Responsabilidad. El descarrilamiento del Tren Interoceánico obliga al Estado a responder en dos frentes: atención a las víctimas y sanción a los responsables. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, junto con la Segob de Rosa Icela Rodríguez y la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, iniciará la reparación integral del daño a las 225 personas afectadas. Habrá indemnización, apoyos sociales y acompañamiento directo. Sin embargo, el caso revela fallas graves: operadores sin licencia, exceso de velocidad y omisiones de supervisión. Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón ya fueron detenidos. ¿Habrá más? Veremos.

2. Ciudad lista. Con Clara Brugada al frente del Gobierno de la CDMX llega al Mundial con números que pesan. Los delitos de alto impacto cayeron 12% en 2025 y los homicidios bajaron 9%, marcando los menores niveles en más de una década, de acuerdo con Pablo Vázquez, titular de la SSC. Desde 2019 es así. A ello se suma una de las redes de videovigilancia más grandes del continente, con 120 mil cámaras y tecnología de análisis en tiempo real. Seguridad, planeación y coordinación interinstitucional son la base para recibir un evento global sin improvisaciones. La CDMX ya está metiendo gol.

3. Adiós. La promoción turística de Chiapas terminó en karaoke y copas en Madrid. Funcionarios y empleados de la Secretaría de Turismo viajaron a la Fitur con cargo al erario y regresaron convertidos en escándalo, tras difundirse videos de festejos con mariachi y bebidas, lejos de cualquier estrategia profesional de promoción. La reacción del gobernador Eduardo Ramírez fue inmediata, destituyó a la secretaria María Eugenia Culebro y nombró a Segundo Guillén Gordillo como nuevo titular. El dinero público no es viático de fiesta. En Chiapas, la austeridad es línea roja.

4. Justicia. La brutal agresión contra Max, un perro en Tlaxcala, es síntoma de impunidad que no puede tolerarse. Las imágenes difundidas muestran crueldad extrema y obligan a una respuesta inmediata. En la entidad gobernada por Lorena Cuéllar, la exigencia social es investigación, sanción y aplicación estricta de la ley de protección animal. No basta con la indignación en redes; se requiere que la Fiscalía, a cargo de Ernestina Carro Roldán, actúe con rapidez y que las autoridades locales acompañen el proceso hasta sus últimas consecuencias. No minimicemos este tipo de violencia. El gobierno debe poner un alto.

5. Al rojo vivo. La violencia política alcanzó a Movimiento Ciudadano en Culiacán. Los diputados locales Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, también dirigente estatal del partido, fueron atacados a balazos al salir de la sede partidista, junto con uno de sus asistentes. El atentado ocurrió tras una comparecencia en el Congreso. Un escolta logró repeler la agresión, pero tres heridos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente, con pronóstico reservado. Pese al operativo, no hay detenidos. En un Sinaloa gobernado por Rubén Rocha Moya, urge enfriar el territorio.