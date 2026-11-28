1. Raíces. La cultura en México necesita infraestructura, conservación y puertas abiertas. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Bodega Nacional de Arte, en la Cuarta Sección de Chapultepec, un recinto que resguardará 43 mil obras de 12 museos del INBAL. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, explicó que el complejo cuenta con 11 bóvedas especializadas, talleres y laboratorios para conservar y restaurar las piezas. Alejandra de la Paz, directora del INBAL, anunció acceso gratuito, de miércoles a domingo. El proyecto Chapultepec recupera un espacio antes destinado a usos militares. Si esto no es transformación, que nos digan qué sí es.

2. Más que vecinos. La seguridad de México y Estados Unidos exige coordinación, capacidad operativa y respeto mutuo. Los secretarios Ricardo Trevilla, de Defensa, y Raymundo Morales, de Marina, se reunieron en Arizona con el general Gregory M. Guillot, jefe del Comando Norte de EU, para revisar el Plan de Actividades 2027 y ampliar las operaciones espejo en la frontera. Acordaron fortalecer capacitación, seguridad marítima y respuesta ante desastres. Los problemas compartidos requieren reciprocidad y respeto a la soberanía. Más que vecinos, socios obligados a entenderse.

3. Cautela. La experiencia política permite saber cuándo no dar un paso en falso: Ricardo Monreal decidió posponer la reunión de la Jucopo con Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, hasta que el Tribunal Electoral resuelva la impugnación del PAN sobre la designación de la presidencia permanente del INE. Con una controversia pendiente, recibir juntos a representantes de la Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Justicia podría enviar una señal equivocada. Monreal opta por la prudencia institucional y por una reunión plural, con todas las fuerzas parlamentarias. En tiempos de desconfianza, las formas lo son todo. Con Monreal, ganar-ganar.

4. Búsqueda exhaustiva. Las familias de personas desaparecidas necesitan una esperanza. Ernestina Godoy, fiscal general de la República, anunció que la FGR reforzará sus capacidades de investigación e identificación humana, construirá dos centros médico-forenses federales e instalará módulos de atención en las 32 entidades. En diálogo con colectivos de Tamaulipas, NL, Coahuila y SLP, Godoy planteó una estrategia basada en información e inteligencia, capacidades forenses y coordinación institucional. El compromiso es ambicioso. Que se traduzca en reencuentros familiares; de lo contrario, sólo son palabras.

5. Ayuda a medias. El campo colimense necesita apoyo real. Orlando Torres, gerente del Consejo Estatal de Productores de Limón, advierte que los bajos precios, las deudas y la falta de créditos, maquinaria y fertilizantes, mantienen a los citricultores contra las cuerdas. La gobernadora Indira Vizcaíno ha entregado plantas en Tecomán y Armería, además de destinar recursos a sanidad, pero el Plan Citrícola Estatal no avanza. Francisco Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico, ha participado en reuniones que, según los productores, han sido inútiles, pues no se traducen en soluciones. Sólo escuchar no ayuda. ¡Actúen!