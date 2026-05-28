Frentes Políticos / 28 de mayo de 2026

1. Desmarque. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, salió a desactivar incendios antes de que el humo cruzara fronteras. La SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, negó cualquier ficha roja de Interpol y cerró el paso a versiones que ya circulaban entre operadores y adversarios. Pero el dato que quedó flotando fue otro: existe una orden de captura con fines de extradición desde Estados Unidos y la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy, titular del órgano, ya abrió carpeta. En política, cuando el desmentido llega tan rápido, la sospecha no se va. Crece. El lodo queda.

2. Tensión. La carretera federal 190 se volvió frontera política cuando Esau López Quero, alcalde de Villa de Mitla, apareció entre policías armados y civiles para romper el bloqueo de la Sección 22 del SNTE-CNTE. Las imágenes del munícipe con pistola al cinto hicieron más ruido que cualquier comunicado oficial. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, enfrenta ahora una escena que revive métodos que juraba enterrados: presión callejera, fuerza pública y maestros reagrupándose tras los disparos. El plantón se movió unos metros; el conflicto escaló varios kilómetros. Oaxaca regresó al viejo libreto de pueblo sin ley. Ay, Salomón…

3. Emboscada. Manuel Cadena Morales reapareció en el sector financiero con una demanda que, más que litigio mercantil, luce como chantaje empresarial. ¿Un accionista con apenas 4.7% de participación reclama 272 mdp mientras el caso se replica en medios con sincronía sospechosa? En Hacienda y la CNBV leen otro fondo, detener la liquidación de una institución bancaria mediante desgaste político y ruido judicial. Cadena, viejo operador mexiquense, formado junto a Alfonso Navarrete Prida, volvió acompañado de sombras conocidas, como Raúl Beyruti Sánchez, apodado “el rey del outsourcing”. ¿Quién frena a este clan?

4. Desafíos. Juan Carlos Carpio llegó a la dirección de Pemex a enfrentar enormes desafíos que dejó su antecesor Víctor Rodríguez, como sanar las finanzas de la empresa más simbólica para los mexicanos. Otra tarea es erradicar las malas prácticas que arrastra la paraestatal, entre ellas la compra de químicos para el tratamiento del crudo, pues hay un grupo que ha sido favorecido a pesar de que sus productos no cuentan con estándares de calidad internacional. Ojalá que Carpio logre los objetivos trazados y se revise a fondo la asignación de contratos.

5. Empalme. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, abrió una grieta donde Morena juraba disciplina total, la coincidencia entre una eventual revocación de mandato y las elecciones intermedias de 2033. El petista intenta acotar daños con reservas que limiten la concurrencia a comicios judiciales, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum carga con otra reforma parchada sobre la marcha. Rubén Moreira, diputado del PRI, y Margarita Zavala, diputada del PAN, olieron sangre legislativa y empujan la idea de una maniobra electoral disfrazada de ajuste técnico. El dilema crece a años de distancia.