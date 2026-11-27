1. Reencuentro. La buena noticia es la percepción de que la relación con España pasó de ser una “pausa” a ser “extraordinaria”, como la calificó la presidenta Claudia Sheinbaum. El actual momento se dio a partir de que el rey Felipe VI acudió a una exposición de arte mexicano, en Madrid, donde externó que durante la Conquista se cometieron atrocidades en contra de los pueblos indígenas que habitaban en el actual territorio mexicano. “Esto abrió una nueva etapa en la relación tanto con el jefe de Estado o la Corona española como con el gobierno de España. Y, ahora, pues hay una extraordinaria relación”, expuso Sheinbaum. De 2018 a 2026. Cómo cambian los tiempos… para bien.

2. Berrinches. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, cuestionó el criterio de asignación de diputaciones y anticipó una respuesta ante la decisión del INE. Advirtió que Acción Nacional podría no participar en el proceso de 2027 si el Consejo General del INE insiste en aplicar el criterio de sobrerrepresentación que beneficia inconstitucionalmente a Morena. Confirmó que el PAN no dará marcha atrás en la demanda que presentó ante el Tribunal Electoral contra la omisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta permanente del INE. ¿Que se ausentarán de las urnas?, ¿otra vez?

3. Limpieza. La Operación Enjambre alcanzó otro nivel en Puebla, pues Omar García Harfuch confirmó la detención de Eduardo Velázquez, presidente municipal de Atzitzintla, por su presunta responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo agravado. La investigación apunta a posibles vínculos con el grupo criminal Los Zúñiga, señalado por robo al transporte de carga, extorsión y asaltos en la carretera Puebla-Veracruz. El operativo involucró a Defensa, Marina, Guardia Nacional, CNI y FGR, en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y Ciudad de México. En territorio gobernado por Alejandro Armenta ningún cargo público es refugio frente a la justicia. Que quede la lección.

4. Uno, como quiera, pero las criaturas. Oaxaca seguirá bajo asedio, sus habitantes ya no sienten lo duro sino lo tupido frente al magisterio. Hoy viernes, los maestros continuarán con su paro estatal de labores de 48 horas y bloquearán diversos puntos estratégicos. La Sección 22 de la CNTE, fiel a su costumbre… o quizá para no perderla, mantiene sin clases a unos 800 mil alumnos de más de 10 mil escuelas. Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la gremial, advirtió que las protestas siguen porque existen compromisos contraídos con la Federación y el gobierno estatal que “no se han cumplido desde el 2025 a la fecha”. ¿Y el compromiso con la educación, con los infantes? Ése puede esperar.

5. Increpado. No han sido buenas semanas para Gerardo Fernández Noroña, quien acumula confrontaciones en espacios públicos. El episodio más delicado ocurrió en el Centro Histórico de Oaxaca. El senador denunció insultos, empujones y agresiones físicas, y señaló a un ciudadano, David Zepeda de Hoyos, quien fue detenido como presunto responsable. En otro video se observa que en el AICM dos hombres lo increparon por el uso de recursos públicos y por sus viajes; Emma Ocampo, su pareja, respondió con un gesto obsceno. Fernández Noroña difundió los videos y convirtió los desencuentros en munición política. Camina por una cuerda muy floja y entre reclamos ciudadanos. ¿Se los ha ganado?