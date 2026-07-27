Frentes Políticos / 27 de julio de 2026

1. Agua pendiente. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Acapulco con un paquete de obras hidráulicas para rehabilitar el sistema Papagayo, modernizar la red de distribución y reducir inundaciones. El anuncio busca acelerar la recuperación del puerto, pero también deja un contraste político: mientras la federación asume el control de los proyectos estratégicos, la administración de Abelina López sigue bajo el escrutinio de investigaciones por irregularidades en el manejo de recursos públicos. El agua empieza a correr; también las dudas sobre las cuentas públicas.

2. Sembrar saber. En Chihuahua, donde gobierna Maru Campos, las Comunidades de Aprendizaje Campesino demostraron que el desarrollo rural también se cosecha en las aulas. Más de 2 mil 500 personas, entre sembradores y habitantes de comunidades, avanzan para superar el rezago educativo mediante el convenio Sembrando Conocimiento, Cosechando Educación, impulsado por Columba Jazmín López, titular de la Sader, en coordinación con el INEA. Casos como el de Cirila, joven productora ódami que hoy administra mejor su parcela y continúa sus estudios, ilustran una política que responde de la A a la Z.

3. Energía útil. No todo en la política hidráulica cabe en las grandes presas. En San Miguel Pomacuarán, comunidad indígena de Paracho, la Conagua, encabezada por Efraín Morales, diseñó una solución de bajo perfil, pero de alto impacto, 196 paneles solares para operar el sistema de agua potable. El resultado es contundente: un ahorro de 99.25% en el costo de la electricidad. La inversión, compartida con el gobierno de Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla, demuestra que la tecnología puede traducirse en acceso al agua, eficiencia y autonomía para las comunidades. Lección para los demás.

4. Territorio recuperado. En la Montaña de Guerrero, donde el crimen organizado desplazó a familias enteras, el Estado busca recuperar presencia. El Plan Maestro, coordinado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantiene una intervención integral en 19 comunidades con el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado y la participación de 20 dependencias. La estrategia combina seguridad, programas sociales, atención médica, apoyo al campo y acciones para facilitar el retorno seguro de las familias. En un mismo proyecto la frase “uno para todos y todos para uno”. Así se hace.

5. Voces silenciadas. Siete periodistas asesinados en lo que va de 2026 son un recordatorio de que la libertad de expresión sigue pagando un alto costo en México. El Diálogo Nacional por la Paz exigió a los tres órdenes de gobierno garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo y advirtió que la impunidad alimenta la violencia. Los casos de Roxana Guzmán, en Veracruz, y Alejandro Leyva, en Oaxaca, exhiben la urgencia de investigaciones eficaces y castigo para autores materiales e intelectuales. Una democracia se fortalece protegiendo a quienes informan y hacen posible la rendición de cuentas. Ni uno más.