1. Compromiso compartido. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Claudia Sheinbaum convocó a los hombres a dejar de ser espectadores y presentó 12 compromisos para combatir el machismo, el acoso, la discriminación y las agresiones digitales. María Elvira Concheiro, subsecretaria de Igualdad Sustantiva, y Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, explicaron la iniciativa e informaron que los mil un Centros LIBRE han atendido a 656 mil mujeres, y para 2027 se sumarán otros 500. Sheinbaum aporta su parte. Las instituciones deben lograr la cero impunidad contra la violencia de género. Sólo así se da vuelta a la hoja.

2. Terremoto. No termina el derrumbe del INE tras la era Guadalupe Taddei. Y como muestra, el atorón que sufre la definición de su sucesor. En San Lázaro no se descarta convocar a un periodo extraordinario para sacar la convocatoria y nombrar una titularidad permanente, adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho. Este escenario es posible si la resolución judicial se emite después del 15 de diciembre, fecha en la que concluye el actual periodo electoral. Horas extra a la factura de doña Guadalupe, quien sigue sumando deudas. ¿Alguien la ha visto?

3. Tentaciones. Después de que partidos de oposición frenaron en el IECM la aprobación de lineamientos para distribuir diputaciones pluris en 2027 al considerar que podrían generar una sobrerrepresentación de Morena, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, aseguró que “hay la tentación de manipular los resultados electorales”. Expuso que “lo que pretende el IECM es aprobar un lineamiento para permitir la sobrerrepresentación manipulada y el robo de la voluntad popular”. La comparecencia de Tabe se dio en medio de una tensión evidente entre diputados de Morena y del PAN. Se caldearon los ánimos. Pero se dijeron verdades.

4. De fiesta. Esteban Ramírez Zepeta terminó seis años al frente de Morena en Veracruz entre fotos filtradas en redes sociales, lo que le obligo a renunciar. Su festejo de cumpleaños, en el que apareció acompañado de Carlos Alberto “N”, imputado por el homicidio culposo del pescador José Luis Chipahua, detonó la polémica. La gobernadora Rocío Nahle calificó su conducta de reprobable y el deslinde exhibió la fractura. Zepeta invoca principios y unidad para justificar su salida. En Veracruz se intenta convertir la vida privada de Zepeta en distractor frente a los asesinatos de cuatro jóvenes. ¿Escándalo personal o cortina de humo?

5. Balance negativo. Campeche acumula cuestionamientos por la inseguridad, falta de coordinación y una presunta protección política. El exdiputado local Luis García acusa que, con Layda Sansores la entidad perdió condiciones de seguridad y quedó expuesta a la delincuencia organizada. Desde Carmen, Acisclo Paz, dirigente perredista, exige investigar a Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Seguridad local, pese al respaldo de Sansores. Señala falta de resultados, nombramientos por compromisos políticos y una Fiscalía sin avances contundentes. También reclama auditorías al gasto en seguridad. La realidad: Sansores ni convence ni funciona.