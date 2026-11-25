1. Salud para todos. La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha otra pieza del Servicio Universal de Salud. Comenzó la entrega de recursos para construir los primeros consultorios gratuitos en 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar. Con 3 mil 292 tarjetas para igual número de comités comunitarios, arranca la estrategia que busca habilitar 12 mil unidades. Eduardo Clark, su director, informó que ya hay personal médico para cubrir 4 mil 300 consultorios, aunque continúa la contratación de médicos y enfermeras. La salud será un verdadero derecho. Nadie estará desprotegido.

2. No se distraigan. El INE, que preside provisionalmente Blanca Cruz, retoma sus licitaciones y reporta avances en la producción de materiales para 2026-2027. Pero el asunto es a quién contrató, bajo qué condiciones y a dónde fue el dinero. La licitación iniciada el 11 de noviembre aún no publica su siguiente fase y el organismo tampoco detalló montos ni mecanismos de adjudicación. La revisión de las compras tras los señalamientos contra la gestión de Guadalupe Taddei no puede quedarse al aire. Si hubo corrupción, deben investigarse responsabilidades y llevar a los responsables ante la justicia. La ley no admite negociación.

3. Metralla. La comparecencia de Mario Delgado en el Senado fue un intercambio de reproches. Cuestionado por la priista Cristina Díaz sobre si acudía como secretario de Educación o como exdirigente de Morena, respondió que le ganó al PRI 10 gubernaturas y que, de haber permanecido más tiempo, quizá le habría quitado el registro. Sobre la prueba PISA minimizó su capacidad para orientar políticas públicas y defendió los resultados educativos con cifras de deserción a la baja y analfabetismo inferior a 4 por ciento. Y atribuyó a las becas la permanencia escolar. Hubo respuestas, pero lo importante es elevar el sistema educativo.

4. Retos 3.0. La inteligencia artificial ya entró a las aulas mexicanas, pero lo importante es enseñar a utilizarla. En el encuentro de UNETE y Papalote Museo del Niño, Alejandra Cervantes Mascareño, Rosa Wolpert, de UNESCO México, y especialistas como Pilar Baptista, Víctor López Alcaraz y Sergio Cárdenas, del CIDE, hablaron de avances y pendientes. Un estudio con 60 docentes de 28 municipios y 10 estados encontró que 92% observó mejoras en el desempeño estudiantil y 90% mayor motivación. Pero también apareció el miedo de los maestros a ser rebasados y la necesidad de la supervisión humana. La IA puede cambiar la enseñanza; que no transforme nuestra esencia.

5. Honores. Jorge González Torres recibió un reconocimiento como fundador del PVEM. En San Luis Potosí, durante el Foro Internacional Ambiental y la Asamblea de la Federación de Partidos Verdes de las Américas, militantes y dirigentes le rindieron homenaje. Karen Castrejón, Manuel Velasco, Ruth González Silva, Maki Ortiz, Jesús Sesma, Carlos Puente y Raúl Bolaños Cacho recibieron el Premio al Mérito Ambiental por su participación en la Ley de Bienestar Animal. Hay partidos que atienden más la agenda que la grilla. Y aquí, el Verde marca el camino.