Frentes políticos / 23 de marzo de 2026

1. Imbatibles. Morena presume músculo y no es metáfora. Con más de 12 millones de afiliados entró al club global de los partidos multitudinarios, mientras la dirigencia de Luisa Alcalde, presidenta nacional del partido, afina la entrega del padrón al árbitro electoral. El crecimiento exprés contrasta con la anemia opositora, donde Alejandro Moreno, Alito, líder del PRI, sigue administrando fugas sin contener la caída, y Jorge Romero, desde el PAN, se engancha con aplicaciones digitales para inflar filas que no entusiasman en tierra. La carrera rumbo a 2027 empieza con amplia ventaja. Unos organizan estructura. Otros siguen buscando pretextos.

2. Avestruces. El derrame petrolero que se expande por más de 600 kilómetros en el golfo de México dejó de ser incidente técnico, es prueba política. Mientras comunidades pesqueras retiran chapopote con las manos y colectivos exigen emergencia ambiental, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, dosifica silencios desde una costa con fauna muerta y economía detenida. Víctor Rodríguez, director general de Pemex, habla de avances que no se reflejan en playas sin limpieza. Y al fondo aparece Layda Sansores, gobernadora de Campeche, donde persiste la sospecha sobre el origen del desastre. La mancha avanza. Las respuestas, no.

3. Mundo al revés. En Morelos, donde gobierna Margarita González, la escena política se invirtió sin pudor cuando la periodista Verónica Bacaz terminó denunciando amenazas tras encarar a Rafael Reyes, coordinador de Morena en el Congreso estatal, dentro del propio Palacio de Gobierno. El reclamo arrancó por un adeudo publicitario, pero derivó en algo más, la exhibición de propiedades de alta plusvalía adquiridas en tiempos de gobierno en la alcaldía que hoy pesan como sombra sobre el discurso de austeridad. El legislador alega intereses oscuros y habla de extorsión, mientras el gremio periodístico cierra filas. Aquí alguien está actuando mal. ¿Quién?

4. Por si fuera poco. El incendio forestal en la zona de La Cruz de Huanacaxtle terminó exhibiendo la fragilidad operativa de un gobierno que acumula pendientes sin resolver. Mientras brigadas combatían el avance del fuego, la respuesta real llegó desde el mar. Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina, desplegó decenas de elementos y vuelos con helibalde para contener los daños que rebasaron la capacidad local. En tierra, Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, vuelve a quedar atrapado entre crisis que se enciman y gestión reactiva. El fuego cede con disciplina militar. La factura política estatal permanece ardiendo.

5. Alambique. En el Senado, el mezcal dejó de ser folclor para convertirse en disputa fiscal. Beatriz Mojica, senadora de Morena, empuja una reforma al IEPS que cambiaría la lógica del impuesto para aliviar a productores artesanales de Guerrero, con el argumento de formalizar economías que hoy sobreviven al margen. En la mesa técnica, Edgar Amador, secretario de Hacienda, calibra el impacto recaudatorio frente a la presión de industrias que no están dispuestas a ceder terreno. La promesa: integrar a miles de familias y cerrar espacios al control criminal. La resistencia viene de quienes ganan con el desorden.