Frentes Políticos / 22 de mayo de 2026

1. Diversificación. La presidenta Claudia Sheinbaum aceleró la firma del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea para abrir otra puerta. António Costa, presidente del Consejo Europeo, visitó México ofreciendo inversiones en energía limpia, digitalización e infraestructura, justo cuando se necesita oxígeno económico y certeza industrial. El pacto que se firmará hoy colocará la relación con Europa en una fase de mayor integración, y se debe a la visión estratégica de la Presidenta, como lo reconoce el canciller Roberto Velasco, sin afectar la relación con EU. Eso es cálculo geopolítico.

2. Aprobado. Claudia Sheinbaum decidió mandar a Washington a un técnico de números duros y no a un diplomático de ceremonia. Roberto Lazzeri llega con experiencia en deuda pública, financiamiento internacional y negociación económica, justo cuando la revisión del T-MEC espera disputas en energía, acero y reglas de origen. El exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, cercano a Rogelio Ramírez de la O y a Edgar Amador, construyó reputación en operaciones complejas como la compra de activos de Iberdrola y en diálogos con autoridades financieras estadunidenses. Hoy es embajador. El talento al servicio de la nación. Como debe ser.

3. Voltaje vital. Emilia Esther Calleja, directora de la CFE, entendió que el Mundial no sólo se jugará en las canchas. La presión real caerá sobre el sistema eléctrico de CDMX, Nuevo León y Jalisco, que gobiernan Clara Brugada, Samuel García y Pablo Lemus, respectivamente, donde un apagón durante la justa deportiva sería imperdonable. Por eso la CFE aceleró más de 7 mil acciones operativas, revisó kilómetros de redes de media tensión y reforzó infraestructura en estadios, aeropuertos y transporte público. Despliegue total de recursos y guardias permanentes. El torneo ya comenzó.

4. Cruces. Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, cruzó la frontera con una agenda que mezcló sindicatos, inversión y diplomacia. En Washington abrió la puerta a empresarios estadunidenses interesados en colocar capital en México bajo el paraguas de empleos formales; en Oklahoma se dejó ver con jornaleros migrantes que sobreviven entre carencias y promesas recicladas y en Houston buscó amarrar coordinación con la cónsul Maria Elena Orantes y Margarita Cortés, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Cancillería. CATEM cumple con su tarea.

5. Botanas. En la SCJN ya no basta con discutir sentencias, ahora las oficinas sirven hasta para producir comerciales de TikTok. Dos colaboradoras del ministro Irving Espinosa Betanzo les pareció apropiado utilizar instalaciones del máximo tribunal para promocionar botanas. El episodio cayó como piedra en la Corte, que preside Hugo Aguilar, que intenta vender sobriedad institucional. Espinosa aseguró que desconocía lo ocurrido. En una tarjeta informativa del área de Comunicación Social de la SCJN, que dirige Amanda Pérez, se señaló que las empleadas involucradas presentaron su renuncia con efecto inmediato. El sentido común no lo usan todos.