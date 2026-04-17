Frentes Políticos / 17 de abril de 2026

1. Reactivación. La segunda ronda del T-MEC reúne en México a Jamieson Greer, jefe de la Oficina del Representante Comercial de EU, y a Marcelo Ebrard, secretario de Economía. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum recibe a la delegación para revisar el T-MEC. Washington llega con ajustes arancelarios; México responde con continuidad negociadora. Ebrard opera como bisagra técnica entre exigencias y estabilidad regional. Greer mide cumplimiento. El acuerdo avanza entre cooperación y vigilancia mutua. Momento definitorio sin margen para equivocaciones. Tema bajo la lupa.

2. Energía. El discurso de contención inflacionaria de Claudia Sheinbaum se sostiene en subsidios al IEPS y acuerdos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía. Por otra parte, el debate energético se abre con el equipo de especialistas integrado por Luis Fernando Camacho, director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la UADEC, quien plantea potencial de gas no convencional en el país. Entre control de precios y promesa de autosuficiencia, el gobierno administra dos relojes: el del consumo inmediato y el de la exploración futura. La discusión no es técnica; es de ritmo y prioridades. Que sean las mejores para el país.

3. Chistera. La salida de Citlalli Hernández, exsecretaria de las Mujeres, reacomoda piezas entre Palacio Nacional y Morena. Claudia Sheinbaum admite sorpresa tras recibir la renuncia. En paralelo, Luisa María Alcalde, líder del guinda, coloca a Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones para 2027, entre alianzas con PT y Verde. El movimiento no abre fractura, sino especialización, pues el gobierno sostiene la agenda institucional de igualdad y el partido concentra la ingeniería electoral. Puerta giratoria, sí, pero ordenada y con ruta definida. La 4T ajusta tiempos, no principios, ésos son inamovibles.

4. Al Top 10. Marina del Pilar Ávila regresó al Top 10 de gobernadores mejor evaluados del país, de acuerdo con la más reciente medición de Statistical Research Corporation. Con 59.9% de aprobación, Ávila vuelve a ese bloque respaldada por una agenda centrada en educación, infraestructura y atención a rezagos históricos. En paralelo, la coordinación con el gobierno federal y la cercanía con Claudia Sheinbaum han fortalecido la gestión de proyectos estratégicos para Baja California. No es casualidad: cuando el gobierno logra traducir gestión en resultados visibles, la aprobación suele acompañar.

5. Registrados. El impulso de Somos México se cruza con la cocina electoral y las dudas sobre el INE. Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional, confía en que las nuevas consejerías no alterarán el trámite de registro y desestima cambios de criterio, y advierte costos políticos si se intenta frenar el proceso. Los números colocan a la organización en 6.6% de intención de voto sin registro y abre la expectativa de alcanzar 8% en 2027, cifra que Acosta Naranjo compara con el arranque de Morena hace poco más de una década. Si el aval del INE se retrasa, la amenaza es movilización y presión pública. El juego apenas se acomoda.