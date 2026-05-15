Frentes Políticos / 15 de mayo de 2026

1. Sintonía. La presidenta Claudia Sheinbaum tendió una línea directa con Lee Jae-myung, su homólogo de Corea del Sur, para hablar de energía, comercio e innovación, pero la conversación tuvo un trasfondo más amplio: diversificar socios en un mundo donde las cadenas de producción ya no ofrecen certezas. Sudcorea representa tecnología, inversión y una industria que se mueve con precisión quirúrgica; México necesita eso para sostener su apuesta industrial. El intercambio cultural, con BTS como emblema, sirve de puente amable en una relación con ambiciones económicas concretas. Diplomacia a ritmo moderno. Y calculadora en mano.

2. Relevo de confianza. Claudia Sheinbaum impulsa una transición estratégica en Pemex para fortalecer la política energética nacional tras la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección de Pemex. El nombramiento de Juan Carlos Carpio asegura eficacia, pues es un hombre de absoluta confianza de Luz Elena González, con quien trabajó en la Secretaría de Finanzas de la CDMX. Rodríguez Padilla será el nuevo director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias. Con este relevo, el gobierno garantiza una gestión técnica y leal para consolidar el desarrollo energético del país.

3. Prejuicios. Ivette Morán, empresaria oaxaqueña, encendió una discusión que muchos prefieren tratar como anécdota. Al cuestionar a Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, señaló una práctica conocida, usar el origen de las personas como arma política. Cuando faltan argumentos, aparecen los estereotipos. La esposa del senador por Oaxaca, Alejandro Murat, ha visto ese reflejo más de una vez. Al sur se le mira con condescendencia y al norte se le concede el papel de juez. Cuidado, la política se degrada cuando deja de confrontar ideas y empieza a clasificar mexicanos por código postal. No normalizar la exclusión.

4. Escaparate. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, convirtió la Feria Nacional de San Marcos en algo más que una postal de temporada. La volvió una credencial de eficacia. Hoteles al límite, restaurantes a tope y una derrama que recorrió desde el perímetro ferial hasta los comercios más pequeños. Los operadores cercanos al pulso económico local saben que detrás de cada habitación ocupada hay una señal política difícil de ignorar; cuando hay orden y seguridad, el turismo responde sin titubeos. La verbena cerró con saldo blanco. A veces, como en esta ocasión, los resultados hablan más fuerte que los discursos.

5. Zapatos limpios. Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, dejó que el agua hiciera lo que su administración no pudo, exhibir la fragilidad de una gestión que llega tarde. En la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, vecinos y comerciantes vieron cómo la tubería reventó y, en minutos, talleres, tiendas y casas quedaron bajo el lodo. Jesús Santacruz perdió herramientas; Irma Castro, mercancía; María Lidia Valverde, prácticamente su patrimonio. La Secretaría de Gestión Integral del Agua envió cuadrillas y anunció 36 horas de reparación, pero el reclamo apunta a que Alavez prefiere no enlodarse los zapatos. Percepción ciudadana; pueblo sabio.