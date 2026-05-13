Frentes Políticos / 13 de mayo de 2026

1. Prevención. La presidenta Claudia Sheinbaum decidió abrir la puerta europea antes de que Washington vuelva a recordar que la vecindad no siempre es sinónimo de cortesía. El Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea llegará a México como antídoto y advertencia de que diversificar no es un lujo, sino una póliza de seguro. El canciller Roberto Velasco busca acceso preferencial para el campo, reconocimiento de denominaciones de origen y nuevas reglas para atraer capital. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pondrá la firma. A todas luces es un buen negocio. Depender de un solo mercado sale caro.

2. Vanguardia. La SCJN, que encabeza el ministro Hugo Aguilar, se consolida como una corte progresista que garantiza derechos fundamentales. En las últimas semanas, el máximo tribunal ha discutido temas de gran relevancia que lo prueban, como la protección de la privacidad en actas de nacimiento o asegurando la justicia fiscal. Incluso en temas espinosos como la objeción de conciencia, la SCJN no ha tenido miedo de frenar excesos que pongan en riesgo la salud pública. Aunque existan discrepancias entre sus ministros, como a veces sucede con Lenia Batres, prevalece una visión que prioriza las libertades y el acceso a derechos. Aquí, la ley es una herramienta de evolución social.

3. Presión. La CNTE decidió convertir el Día del Maestro en recordatorio de que ninguna mañanera sustituye una negociación pendiente. Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección XXII, y Filiberto Frausto, dirigente de la Sección XXXIV, acusaron que el ajuste al calendario escolar buscaba despejar el escenario antes del Mundial. Mario Delgado, titular de la SEP, quedó retratado como improvisador. La CNTE no compró el atajo y ratificó la huelga nacional. Cuando llega la hora de negociar, el reloj sindical marca otra hora.

4. Refugio. Fernando Farías, excontralmirante de la Secretaría de Marina, cambió el uniforme por un pabellón de máxima seguridad en Ezeiza, reservado para militares y expolicías. El detalle no es menor: el expediente del huachicol fiscal ya cruzó fronteras y ahora se juega entre la extradición solicitada por Claudia Sheinbaum y la petición de asilo político promovida por Epigmenio Mendieta, abogado del marino. Javier Milei, presidente de Argentina, no atenderá urgencias mediáticas y concedió 60 días para que México entregue pruebas. Si un caso necesita refugio y tiempo, significa que el escándalo apenas empieza a carburar.

5. Autoexilio. Enrique Inzunza, senador de Morena, dejó vacía su oficina en el Senado y llenó de ruido el silencio. Más de 10 días sin pasillos, sin escaño y sin defensa en tribuna desde que el Departamento de Justicia de EU lo colocó en una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico. Su reaparición en Badiraguato, con foto familiar buscó proyectar serenidad, pero su ausencia en la Permanente, indicó lo contrario. Aunque en política la distancia rara vez sea inocente, en Morena nadie lo abandona, aunque pocos se acercan demasiado. Inzunza no está prófugo. Está guardado, que es casi lo mismo.