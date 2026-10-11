Frentes Políticos / 11 de octubre de 2026

1. En Live. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana transmitirá en Instagram, TikTok y Facebook para escuchar opiniones sobre la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes. La Presidenta busca abrir el debate antes de avanzar con nuevas disposiciones para que las plataformas retiren contenidos relacionados con acoso sexual, abuso y prácticas violentas. La consulta pública puede enriquecer la propuesta; falta conocer cómo se incorporarán las opiniones y qué obligaciones concretas tendrán las empresas. Escuchar es el primer paso, traducir esa conversación en protección efectiva es lo que sigue. Démosle like.

2. Desánimo. El ánimo empresarial para invertir en Colima, gobernado por Indira Vizcaíno cayó de 37.1% en 2025 a apenas 13.3% en 2026, una baja de 23.8 puntos porcentuales, según Data Coparmex. La inseguridad encabeza las preocupaciones, pues 49.1% de los socios consultados dijo haber sido víctima de algún delito y 30.7% reportó actos de corrupción. Extorsión, incertidumbre económica y falta de confianza en el gobierno completan el panorama. Apenas 15.3% considera que la administración estatal cumple con sus objetivos, frente a 29.2% a nivel nacional. Entorno adverso para los negocios. Lógica pura, el deterioro no vende.

3.Toma chocolate. Luis Donaldo Colosio Riojas le recordó a Alejandro López Caballero, exalcalde de Hermosillo y exsecretario de Hacienda de Sonora con Guillermo Padrés, que antes de buscar otra vez la alcaldía hay señalamientos por un presunto desvío de 300 mdp que debe aclarar. El senador de Movimiento Ciudadano dijo que competir por cualquier partido es respetable, pero insistió en que las dudas no desaparecen con cambiarse de camiseta. López Caballero rechaza las acusaciones y sostiene que tienen trasfondo político; su eventual candidatura por MC aún no está definida. Como dice la canción: “toma chocolate… paga lo que debes”.

4. ¡Córtalas! El senador Virgilio Mendoza Amezcua rompió con la dirigencia estatal del PVEM en Colima por su desacuerdo con mantener la alianza con Morena rumbo a 2027. Dejó claro que su renuncia es a la dirigencia, no necesariamente al partido, y anunció acercamientos con PAN, PRI y MC. Cuestionó los resultados en Manzanillo bajo el gobierno municipal de Rosa María Bayardo, hoy coordinadora morenista para la gubernatura, y reconoció que aspira a suceder a Indira Vizcaíno, aunque dijo que apoyaría otro perfil si hubiera consenso. En Colima, Virgilio ya tomó la decisión. Se desmoronan las alianzas ancestrales.

5. Excesos. Integrantes de la comunidad trans vandalizaron instalaciones de la Cuauhtémoc durante una protesta para exigir la verificación de un hotel donde presuntamente ocurren agresiones contra personas de esta comunidad. Tras los destrozos, funcionarios acordaron instalar mesas de trabajo para atender las demandas. También hubo señalamientos sobre la posible participación de algunas personas en la agresión contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega en febrero, durante un operativo contra ambulantes. Los destrozos no sustituyen pruebas ni resuelven denuncias.