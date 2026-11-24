El narcotraficante Miguel Ángel Gallardo Félix, conocido popularmente como el Jefe de Jefes, murió el pasado 15 de noviembre de 2026 a los 80 años en un hospital de Guadalajara, Jalisco. Su caso ha sido la inspiración de famosos corridos y series de TV.

El capo permaneció en prisión 37 años. Sus condenas, que sumaban 77 años por narcotráfico y por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y del piloto Alfredo Zavala en 1985, significaron una época oscura en la vida del país.

Gallardo fundó el Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, consolidando alianzas con cárteles colombianos en los años 80 y sentando las bases de organizaciones posteriores como el Cártel de Sinaloa, que ahora son combatidas frontalmente por el gobierno de los Estados Unidos.

La presión continua. El gobierno de Estados Unidos, a través del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que ayude a frenar las finanzas de cárteles mexicanos y detener a operadores ligados con el narcotráfico.

En tanto, las autoridades federales de México investigan si un grupo delictivo pagó unos 250 pesos por persona a manifestantes que bloquearon vialidades en la zona de Santa Fe y la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, el pasado17 de noviembre.

Reportes vinculan la convocatoria y el pago correspondiente a personas cercanas a Lenin Canchola, líder del grupo Los Malcriados 3AD, para exigir mejores condiciones carcelarias en el penal federal de Tepic, Nayarit. Días después de los bloqueos se reportó el traslado de Canchola al Cefereso 17 en Michoacán.

Para cerrar la semana, Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en un operativo de fuerzas federales en las inmediaciones de Guasave, Sinaloa, lo que desató una jornada de violencia, balaceras y bloqueos en la región. El gobierno de México informó que inteligencia proporcionada por la administración estadunidense apoyó la ubicación del detenido, quien figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Grupos armados incendiaron vehículos y camiones y cerraron vialidades en municipios como Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato, así como en tramos hacia Los Mochis y el centro del estado, con sobrevuelos de helicópteros.

La “batalla de Guasave” no fue algo menor. Funcionarios de Estados Unidos felicitaron entusiastamente a México tras la detención de El Chapo Isidro. El director de la DEA, Terry Cole, calificó el operativo como una “victoria significativa” contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo y el embajador Ronald Johnson destacó la valentía de las fuerzas de seguridad mexicanas y la cooperación bilateral.

BALANCE

El péndulo de la relación bilateral seguirá moviéndose entre amagos y felicitaciones. Hace unos días, el director de la DEA, Terry Cole, advirtió que la agencia continuará su labor para exponer y desenmascarar los nexos entre los cárteles del narcotráfico y actores políticos corruptos en México.

La agencia estadunidense ha señalado que perseguirá a funcionarios y actores políticos de distintos niveles que presuntamente protejan, faciliten u obtengan beneficios económicos de las estructuras del narcotráfico.

Paradójicamente, aunque el director de la DEA reiteró su postura, hasta el momento no se ha hecho pública una lista con nombres oficiales concretos o detenciones específicas derivadas de este nuevo amago, más allá de señalamientos y tensiones políticas recurrentes en la agenda bilateral. Sinaloa arde; Rocha Moya sigue libre y el senador Inzunza ha regresado a sus labores legislativas.