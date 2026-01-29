La violenta realidad vs. el discurso oficial

La realidad volvió a desacreditar el discurso oficial. Otra vez Culiacán, otra vez Sinaloa. Dos legisladores locales de MC fueron atacados a balazos: Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

Él es presidente del naranja en Sinaloa y exalcalde de Culiacán. Está grave. Ella es diputada local. Resultó herida, pero su vida no corre peligro, según el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Al guardaespaldas también le tocó, aunque “no tiene mayor problema”, agregó el mandatario morenista.

Atacar a diputados locales en pleno centro de la capital del estado, minutos después de una sesión oficial, muestra que el umbral de impunidad es altísimo.

El año que entra hay elecciones de gobernador en la entidad. El sexenio de Rocha Moya se ha convertido en una pesadilla para los sinaloenses desde que estalló la guerra entre Los Chapitos y la Mayiza, el 9 de septiembre de 2024.

La implosión del Cártel de Sinaloa, a raíz de la entrega a EU de El Mayo Zambada por el hijo de El Chapo Guzmán, ha causado una crisis humanitaria en el estado, con parálisis económica, cierres de negocios, reclutamiento forzado y afectación a la población civil.

Los asesinatos superan ampliamente la cifra de 4 mil, incluyendo decenas de menores asesinados. El año que entra hay elección de gobernador en el estado. Seguramente lo recordarán los sinaloenses a la hora de ir a las urnas.

* Miguel Alonso Raya, maestro normalista guanajuatense, exdiputado federal del extinto PRD, recuerda palabras que le escuchó hace más de dos décadas a Fidel Castro: “México va a tener que pactar con el imperialismo”.

El fallecido líder de la revolución cubana hizo el vaticinio durante la visita que realizó una delegación del desaparecido partido del sol azteca a La Habana, en los años del “comes y te vas”, cuando Vicente Fox vivía en Los Pinos.

El tema viene a cuento por el asunto de la pausa en el suministro de petróleo mexicano a Cuba.

La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene su ambigüedad en torno a la información que dio a conocer Bloomberg en ese sentido. Pero reiteró que la “ayuda humanitaria” (incluyendo petróleo gratis) sigue y que es una “decisión soberana”.

No es un secreto que México enfrenta presiones de EU para suspender el envío del hidrocarburo a la isla, en vísperas de la revisión del T-MEC, que Donald Trump ha calificado de “irrelevante” para su país.

El jefe de la Casa Blanca no oculta sus intenciones de asfixiar económicamente al régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel y la “ayuda humanitaria” de México choca con sus planes. Interrogada al respecto, Sheinbaum dijo ayer que hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba:

Una la determina Pemex de acuerdo con el contrato. La otra es la ayuda humanitaria y ésa “continua”, aseguró.

* Fuentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación denuncian acoso laboral en contra de trabajadores que llevan años en ese organismo encargado de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Se multiplican las quejas de que los movimientos realizados por el presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, sólo han provocado incertidumbre y desconcierto.

“Decenas de profesionistas aún no firman contratos laborales para el ejercicio 2026 debido a la inoperancia del nuevo director jurídico, Eligio Valdenegro Gamboa”, puntualiza la fuente.

* Dice la FGR que el “exceso de velocidad” provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó saldo de 14 muertos y más de 100 heridos.

El convoy iba a 65 km por hora en una curva donde el límite era 50 kilómetros por hora, aseguró la fiscal “autónoma”, Ernestina Godoy en un video que dio a conocer el martes.

Responsabilizó al conductor-maquinista, Felipe de Jesús Diaz Gómez, y al jefe de despachadores, Ricardo Mendoza Cerón. Hay una orden de aprehensión en contra de un tercer implicado, Emilio Erasmo Canteros, operador maquinista.

Los acusa de homicidio culposo.

Exoneró de facto al supervisor honorario de la construcción del Tren, Gonzalo López Beltrán; a los integrantes de la Semar, que inspeccionaron el Corredor Interoceánico, y a las empresas que construyeron el tren.

“Se descartaron fallas mecánicas, los frenos funcionaban correctamente, no hubo daños en la máquina ni en la infraestructura ferroviaria”, aseguró la fiscal.

El PAN rechaza la versión y exige un peritaje internacional e independiente por el descarrilamiento del tren.

Acusa una “exoneración prematura” de los verdaderos responsables y un intento de fabricar chivos expiatorios.

“No fue un accidente fortuito. Fue una tragedia anunciada por corrupción y negligencia”, asegura el blanquiazul, en un comunicado.

¿A quién le creemos?