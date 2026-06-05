“Un viejo metiche e imprudente”

Por todos lados escuché hablar ayer de López Obrador. Su carta de apoyo a la presidenta Sheinbaum, frente al “intervencionismo” de Estados Unidos, monopolizó la atención.

Más allá del aplauso de morenistas afines a López Obrador, hay una idea que hace su camino contrario al propósito anunciado. Sus palabras debilitan a la Presidenta.

El fantasma del Maximato se vio reforzado. No me queda duda que López Obrador considera a México como cosa propia. Eso molesta. Es autoritario y excluyente. No tolera que se discuta su opinión. Dice que algunos funcionarios están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México, con la idea de promover un gobierno “entreguista, corrupto, mafioso, subordinado a sus designios intervencionistas”. Le pedimos al lector que asocie estas palabras con la recién aprobada reforma constitucional que incluye la “injerencia extranjera” como causal de nulidad de elecciones. Saque conclusiones.

* Es un axioma decir que las relaciones México-EU enfrentan la peor crisis en décadas. Sólo la presidenta Sheinbaum dice que no. En su escrito, López Obrador presume su buena relación con Trump, durante su primer periodo como presidente, pero acaba por echar más leña al fuego. Afirma que Trump ha cambiado debido a que “sus falsos amigos, consejeros internos y del exterior lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras”.

¿Qué pensarán de esto el muy influyente Marco Rubio, secretario de Estado, o Stephen Miller, asesor principal y jefe adjunto del gabinete político de Trump?

El remate de la carta reemplaza su slogan “por el bien de todos, primero los pobres”. Ahora es “por el bien de todos, que regrese el otro Trump”. De ese tamaño.

* Del tema opinó Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro. Dijo que con esa carta López Obrador se muestra como líder moral de Morena. “Su influencia es evidente”, destacó.

— ¿Traerá consecuencias para las relaciones con EU?, preguntamos.

— No sé si traerá consecuencias, pero no creo que sea el mejor clima cuando tú dialogas con otra nación que le digas eso al presidente de ese país…

“Estas afirmaciones pueden ser porque le tiene miedo o porque no se ha dado cuenta que el líder de MAGA (Make América Great Again) es Donald Trump”.

El exgobernador de Coahuila acabó por decir que López Obrador es un “viejo metiche e imprudente”.

* Muy cara le ha salido a la Presidenta la protección a Rocha Moya y a sus nueve cómplices. Su imagen y la de Morena están dañadas. Avanza la idea de que encubre a narcopolíticos por temor a que digan lo que saben si los entrega a la justicia de EU. En este contexto, el discurso de “la ultraderecha” y el fantasma del regreso de “Maximiliano”, que ha utilizado la Presidenta, como distractor, suena trasnochado.

El reiterado argumento de García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón sentenciado a cadena perpetua por nexos con el crimen organizado, se les agotó. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad con López Obrador, está bajo sospecha de lo mismo. Tiene señalamientos en el diario Los Ángeles Times.

Soberanía no es proteger a políticos que han pactado con el narco. Defenderlos a ultranza frente al Departamento de Justicia de EU que los reclama por pactos con Los Chapitos, es un error. Son los criminales los que violan la soberanía. Controlan regiones enteras; ponen y quitan funcionarios municipales y hasta estatales. Matan, extorsionan, roban, secuestran, utilizan el terror para imponerse. Lo han hecho por décadas. El discurso de Sheinbaum le sirve para unir a morenistas, gobernadores y bases populares alrededor de un nacionalismo defensivo. Le ayuda a distraer de los múltiples problemas internos que hoy vivimos (seguridad, precario crecimiento de la economía, caída de la inversion…), pero le traerá costos.

* La diputada local morenista, Andrea Tovar Saavedra, quiere ser alcaldesa de Querétaro. Se va a inscribir en la elección interna, para luego contender en la municipal de 2027. Es abogada. Tiene 36 años. Trabajó 9 años en el Poder Judicial. Tiene especialidades en Administración de Justicia y Derecho Constitucional. Es diputada por mayoría. Ganó el Distrito uno, el más grande de todo el estado. Le sacó más de 10 mil votos a su adversario de la oposición.

— ¿Qué le ofrece los queretanos que viven en la capital?, le preguntamos.

— Yo quitaría secretarías que no sirven porque están haciendo política en lugar de dedicarse a lo suyo.

— ¿Cómo cuáles?

— Por ejemplo, la de Cultura colocó unas figuras inflables creo, a un costo de 20 millones de pesos. Con eso puedes rehabilitar diez parques de las colonias más olvidadas.

“El municipio no debería estar haciendo esto. Eso debería hacerlo la Secretaría de Cultura a nivel estatal o la de Turismo”, ilustró.