Otra vez vecinos distantes

Se nos aparece Donald Trump nuevamente como pesadilla. Amenaza con no renovar el T-MEC y combatir a los cárteles de la droga por tierra. El presidente de EU afirmó ayer que su país no necesita nada de lo que tienen México y Canadá. “Ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros y tienen que tratarnos mejor”, declaró.

¿Es el típico bluff de Trump para obtener concesiones en comercio, seguridad, migración y carteles de la droga? Probable. Sea como sea, México debe prepararse con unidad (gobierno, sector privado y oposición) para defender sus intereses sin ceder soberanía, pero sabiendo que la interdependencia es enorme.

* El caso del narcotráfico merece mención aparte. Una y otra vez, Trump ha dicho que los cárteles gobiernan México “y nadie más”. Ayer agregó: “Odio tener que decirle esto a México, pero ahora nos vamos a concentrar en la entrada por tierra, porque el mar era más difícil”.

Ya encarrerado, presumió que ha reducido en 97% el tráfico de drogas por mar. No está de más recordar que desde 2025, Trump ha atacado a más de 60 lanchas que han dejado un saldo de 207 muertos.

¿Qué tan en serio debemos tomar esas amenazas?

Los expertos creen posibles operaciones limitadas con drones, comandos especiales, pero no una invasión ni una ofensiva terrestre mayor. Una intervención en México sería políticamente muy costosa y generaría más violencia, advierten.

* Ayer rindieron protesta ante la Comisión Permanente tres nuevos embajadores: Roberto Lazzeri va para EU; Alicia Buenrostro a Países Bajos, y Pedro Blanco, a India.

Buenrostro y Blanco fueron aprobados por unanimidad: 35 a favor, cero en contra. Lazzari fue ratificado por una mayoría: 27 votos a favor y ocho en contra de panistas y priistas. “No es diplomático de carrera, tiene expertise en el ámbito financiero”, explicó el priista Ruben Moreira.

MC le dio el beneficio de la duda. Votó a favor de Lazzeri. Su orador en tribuna, Gibrán Ramírez, manifestó, sin embargo que, quien debería de ir a la embajada en EU es Marcelo Ebrard.

“El complicado momento político y social, no sólo el económico, ameritaría un perfil como el de Marcelo Ebrard en la embajada de México en EU”, señaló.

* Antes de ser ratificado por el pleno de la Comisión Permanente, Lazzeri Montaño se reunió con la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, que encabeza el senador de Morena, Alejandro Murat.

Llamó la atención que afirmara que México y Estados Unidos sostienen hoy una “excelente” relación, cuando atraviesa por su momento más complicado en décadas.

Precisó que la relación con el vecino del norte está construida sobre los cuatro principios que la Presidenta ha establecido como rectores de nuestra política exterior:

Respeto a la soberanía y a la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; confianza mutua y cooperación sin subordinación.

“De esos cuatro principios, asumo el respeto irrestricto a la soberanía como mi principal responsabilidad”, dijo.

* El oficialismo impuso en la agenda política de la sesión de la Comisión Permanente la inclusión del 55 aniversario del llamado Halconazo. El 10 de junio de 1971 se registró en la CDMX una violenta represión estudiantil, perpetrada por un grupo paramilitar financiado por el Estado llamado Los Halcones. La represión, según cifras oficiales, dejó 40 estudiantes muertos, más de 200 heridos y decenas de desaparecidos.

En esa época gobernaba el expresidente Luis Echeverría y el regente del DF era Alfonso Martínez Domínguez. La tirada en la Permanente era clara. Presentar al PRI como un partido represor, conspirador, defensor de privilegios. Lo anterior lo ilustra la intervención en tribuna del senador morenista, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dijo: “Los halcones cambian de traje, cambian de tribuna, cambian su estrategia; se actualizan sus patrocinadores, pero conservan la misma vocación: defender privilegios a cualquier precio. Ayer golpeaban estudiantes en la calle; hoy tratan de golpear gobiernos con campañas de desinformación”, se quejó.

La respuesta vino de Moreira. “Las responsabilidades ni son colectivas ni se heredan. Lo que pasó aquel Jueves de Corpus es condenable. Es responsabilidad de quienes tomaron esas decisiones. También es responsabilidad de los que en ese momento participaban en ese gobierno o no dijeron nada. Ésos que están hoy con Morena: Manuel Bartlett y López Obrador”.

El exgobernador de Coahuila brincó súbitamente al tema de la CNTE. Recordó que, en febrero de 2007, López Obrador prometió echar para atrás la Ley del ISSSTE. “Ya pasaron casi 20 años de esa oferta política y no se ha cumplido, porque ustedes son mentirosos”, señaló.

La CNTE, por cierto, salió ayer sin acuerdos de la Segob. Sostiene que no se han cumplido sus desmedidas demandas y que el balón “no va a rodar”.