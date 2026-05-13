Tiempos oscuros

El mundo se le viene encima al gobierno, pero la presidenta Claudia Sheinbaum lo niega. Las malas noticias se acumulan una tras otra. La presión es mucha y las salidas pocas.

En las últimas semanas ha tenido que lidiar con el caso Rocha Moya y sus nueve presuntos cómplices de Los Chapitos, pero también con los avisos y amenazas de presidente Donald Trump.

Súmele la baja, de estable a “negativa”, que la consultora S&P hizo de la perspectiva de México; la estanflación, el boomerang en el caso Maru Campos.

A todo eso hay que agregar la apresurada exoneración, de facto, que la Presidenta hizo del almirante Rafael Ojeda, titular de la Semar con Andrés Manuel López Obrador, tío de los Farías Laguna.

“No hay una investigación contra el secretario de Marina, porque él mismo lo denunció”, aseguró la Presidenta.

¿Y el audio revelado por Aristegui Noticias que expone una conversación de ¡junio de 2024! entre el titular de la Semar y el asesinado contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar? ¿Se investigó?

En esa charla, Guerrero Alcantar denunció, ante su superior, la red de “huachicol fiscal” en aduanas, involucrando a altos mandos y mencionando sobornos, poco antes de ser asesinado.

¿Por qué Ojeda no hizo nada después de la denuncia? Misterio…

* Para acabarla de amolar, la cadena CNN ventiló la participación de agentes de la CIA en el ”asesinato selectivo” de Francisco Beltrán, alias El Payín, presunto operador del Cartel de Sinaloa.

La cadena dice que hicieron estallar al auto donde viajaban El Payín y su chofer, en una de las autopistas más transitadas (México-Pachuca) a las afueras de la capital del país.

Cita fuentes de la Fiscalía del Estado de México para señalar que un artefacto explosivo se colocó dentro del vehículo.

“La operación contra Beltrán fue parte de una campaña ampliada y previamente no reportada de la CIA dentro de México —encabezada por la Ground Branch o Rama Terrestre de la agencia— para desmantelar redes arraigadas de carteles”, precisa.

Liz Lyons, vocera de la CIA negó en redes sociales, obvio, que tuviera una campaña clandestina en México para asesinar a mandos de cárteles de la droga.

“Esto –lo de CNN— es un reportaje falso y falaz que no sirve, sino como una campaña de relaciones públicas para los cárteles, y que pone en peligro vidas de estadunidenses en Mexico”, dijo.

El gobierno mexicano salió de inmediato a desmentirlo. No le quedaba de otra después del escándalo que armó por la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

“El gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, declaró Omar García Harfuch.

¿Usted a quién le cree, a CNN o al gobierno de México y la CIA? Es pregunta.

Agregue que el presidente Trump –no la “comentocracia” ni la oposición—dice que a México lo gobiernan los cárteles “nadie más”, y que amenaza con acciones unilaterales, pero la Presidenta dice que “no hay tensión bilateral”.

¿Entonces por qué el reiterado discurso de la defensa de la soberanía y la encendida retórica nacionalista? ¿Politiquería?

* Sorprende el torpe manejo que Morena le ha dado a la crisis desatada por el caso Rocha Moya.

Vuelve a cargar contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el mismo día de la polémica sobre los asesinatos selectivos de la CIA en su guerra contra los cárteles.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, fue hasta Chihuahua a anunciar que pedirá juicio de desafuero contra la gobernadora panista, por haber “atropellado” la soberanía nacional. No se quedó allí. Llamó al pueblo del estado grande a manifestarse el próximo sábado en la ciudad de Chihuahua para pedir la salida de Maru Campos.

Los morenistas le reprochan a la panista la presencia de agentes estadunidenses en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

* Nos cuentan que el senador Alberto Anaya, dueño del PT, tiene muy avanzadas las pláticas con MC para una eventual alianza electoral. Esa coalición se daría “si no le dan Zacatecas, con Giovana Bañuelos, y Baja California Sur, con el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez”, nos dijo una fuente de la coalición oficialista.

Esa misma fuente mencionó que a la senadora del Verde, Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, no se le ven muchas ganas de lanzarse para suceder a su marido, empeñado en heredarle el cargo.

¿Lograra su propósito? Es otra pregunta.