Secuestran mineros, balean políticos... Sinaloa sin control

Una legisladora herida que va a perder su ojo. Un diputado en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte en Sinaloa. Hablamos de los emecistas Sergio Torres y Elizabeth Montoya, atacados a balazos en pleno centro de Culiacán

“No sé qué más tenga que pasar para que se implemente una estrategia efectiva”, se pregunta Paola Gárate, aguerrida diputada del PRI, a quien han querido callar sin éxito.

En charla telefónica, menciona el secuestro de diez mineros en el municipio de Concordia, al sur del estado, por un grupo armado. A consecuencia de ese lamentable hecho,la empresa canadiense Vizsla Silver, que explota la mina , decidió suspender las operaciones indefinidamente.

La diputada Gárate, ya encarrerada, menciona dos casos de asesinatos, por confusión, que han involucrado a militares enviados al estado a combatir al crimen organizado.

El de las niñas Alexa y Leydi, de siete y 11 años, respectivamente, en Badiraguato, en mayo de 2025; y el de Fernando Alan, abogado de 23 años, ocurrido hace dos semanas en Culiacán.

“Cualquier película de terror se queda corta ante lo que estamos viviendo”, subraya.

La escalada de violencia que se vive en Sinaloa llevó al gobierno federal a desplegar mil 600 efectivos del Ejército para realizar labores de patrullaje y presencia disuasiva.

* Ya que estamos. Ricardo Monreal ve con buenos ojos la iniciativa que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, envió al Congreso local para autorizar que la policía estatal porte armas de alto poder.

A pregunta expresa, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dijo: “Tiene razón el gobernador. No se puede enfrentar a los cárteles del crimen organizado o a presuntos delincuentes con armas de calibre menor a las que ellos traen… me alegra que sea Chiapas el primer estado que lo plantee”.

De ser aprobada a nivel estatal, la iniciativa será enviada como proyecto de decreto al Congreso para que tenga efectos nacionales.

* Primero fue la zanahoria. Donald Trump subió a su cuenta Truth Social un mensaje en el que califica a la presidenta Sheinbaum de “líder maravillosa e inteligente” y dice que los mexicanos deberíamos de estar orgullosos de ella. Lo hizo después de la conversación telefónica de 40 minutos que sostuvo la mañana de ayer con la mandataria.

Más tarde llegó el garrote. El presidente estadunidense firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. México quedó como el principal proveedor al régimen dictatorial cubano, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Bloomberg dice que nuestro país suspendió el suministro de hidrocarburos a la isla. Sheinbaum dice que la “ayuda humanitaria” a Cuba continúa.

* El segundo round de la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña se produjo en redes sociales.

El senador morenista subió a su cuenta de X un mensaje al dirigente nacional del PRI en el que evoca el pleito que ambos protagonizaron en la tribuna de la Cámara alta.

“Necesitaste de cinco golpeadores para subirte a golpearme cobardemente. Por eso expulsaron a tu partido de la internacional socialista. El cobarde es otro. El pueblo lo sabe. Acabarás en la cárcel, por cierto, cuando quieras debatir”.

Respuesta de Alito: “Ubícate Fernández Noroña. Eres un migajero del poder. No necesito a nadie. Yo solito te pongo en tu lugar. Ahí nos vemos en el Senado, cobarde, corrupto, patán. Estás reducido a ser un patético llorón, bravucón y decadente aplaudidor de la narcodictadura. Ni en Morena te quieren, porque eres basura… ¿Sabes quiénes acabarán en la cárcel y sin visa? Los narcopolíticos de Morena”.

¿Quién ganó este round? Usted tiene la palabra, querido lector.

* Si la reforma electoral provocó fisuras en el seno del oficialismo, la necesidad de proyectar unidad obligó a los dirigentes de Morena, Luisa María Alcalde; el Verde, Karen Castrejón; y el PT, Alberto Anaya a comprometerse públicamente a ir juntos en las elecciones de 2027. No podía ser de otra manera. La chiquillada sin Morena no es nada. Morena sin el Verde y el PT pierde la mayoría calificada en el Congreso, y adiós a los cambios a la Constitución.

Le preguntamos a Monreal si la foto de unidad entre los tres dirigentes —brazos alzados, manos entrelazadas— no reflejaba un acuerdo para descafeinar la reforma electoral en temas como la reducción de financiamiento o la eliminación de los pluris.

“No. La lógica pareciera ser orientada hacia allá. No creo que haya concluido la negociación. (La foto) nos hace intuir que avanzaron. Obviamente para avanzar tienes que ceder. Eso es un acuerdo, pero no sé en qué consiste ese acuerdo”, respondió.