Revés a la CNTE; el balón sí rodó

El balón rodó a pesar de las protestas y amenazas de la CNTE de boicotear la inauguración del Mundial. México le ganó 2-0 a Sudáfrica. Pudieron ser más goles, pero los verdes se conformaron con esa ventaja, aun cuando tuvieron superioridad numérica por las expulsiones de dos jugadores de la “Bafana, Bafana”, como se conoce popularmente a la selección sudafricana. México tuvo también un expulsado.

* El Estadio Azteca se llenó, pero hubo una gran ausente: la presidenta Sheinbaum. ¿Miedo a la rechifla? Es pregunta.

Tampoco estuvo en el Zócalo con motivo del Fan Fest, como estaba planeado inicialmente. ¿Temor a los integrantes de la CNTE? Es otra pregunta.

La mandataria prefirió ver el partido en el deportivo de los Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. La acompañaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el titular de la alcaldía, Janecarlo Lozano, familias y aficionados.

Alrededor de 120 mil personas celebraron en el Ángel de la Independencia el triunfo de México. La victoria ayuda a calmar un poco los ánimos en un país de 130 millones de almas que está muy polarizado.

* El otro rostro de México se hizo presente en las calles de la capital, que está transformada en rehén de todas las causas. Miles y miles se manifestaron en distintas partes de la capital. Querían llamar la atención de la prensa internacional. La mayoría fueron pacíficas y legítimas en el fondo: desapariciones forzadas (crisis humanitaria real), pensiones injustas, abandono del campo, inseguridad en las carreteras.

Usar la vitrina del Mundial para amplificarlas es táctica inteligente. La CNTE se cuece aparte. Sus demandas son desmedidas. Quieren 100% de aumento salarial y la derogación de la Ley del ISSSTE. Esto último es una propuesta de campaña incumplida por la 4T.

Una y otra vez el gobierno ha dicho a los líderes del magisterio disidente que no es falta de voluntad ceder a sus demandas prioritarias, sino de presupuesto.

La derogación de la Ley del ISSSTE, solamente costaría 20 puntos del PIB, según cálculos oficiales. Mario Delgado, secretario de Educación, asegura que se han atendido todas las demandas de la Coordinadora, salvo las que son inviables financieramente. “Decidieron tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Más bien es un interés político que los mueve”, dijo en la mañanera.

La consigna de los maestros disidentes era “si no hay solución, no rueda el balón”.

* Ningún manifestante pudo cruzar la última milla para llegar al Estadio Azteca, donde se jugó el partido inaugural del Mundial. El Gobierno de la Ciudad de México les prohibió transitar por esa zona. Miles de policías se encargaron de no dejarlos pasar.

Pero no sólo los de la CNTE son los revoltosos. Se reporta que estudiantes de la UNAM, del IPN y de la UAM se enfrentaron con la policía en avenida del Imán. Provocaron daños a comercios, a vehículos y hubo una decena de policías y manifestantes lesionados que requirieron atención médica. Ocho personas fueron detenidas e inmediatamente liberadas.

El famoso Bloque Negro protagonizó choques con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, luego de que intentaron acercarse a una de las puertas del estadio. Volaron piedras, petardos y objetos contra las fuerzas del orden, pero no pudieron acercarse al inmueble.

* Nos dice el diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro que en las elecciones de 2027 es necesaria una gran coalición PRI, PAN y partidos locales opositores.

“Vamos a enfrentar, no sólo a Morena, sino a un régimen que se quiere quedar con todo”, aseguró.

Explica también que el carro completo que logró el tricolor en las elecciones celebradas el pasado domingo en su estado natal se explica por cinco razones.

La primera es la ciudadanía que salió a votar (52%); segunda: un refrendo al gobierno de Manolo Jiménez; tercera: la dirigencia nacional que se ha posicionado como partido de oposición; cuarta, la coyuntura negativa que trae Morena y quinta, la postulación de buenos candidatos.

Interrogado sobre si el triunfo arrollador en Coahuila coloca al gobernador Manolo Jiménez como carta del PRI para las elecciones presidenciales de 2030.

“El PRI tiene muchas cartas y una de ellas puede ser Manolo Jiménez. Tiene un gran trabajo”, respondió.

* Paola Gárate es una joven mujer valiente que alguna vez calificamos aquí como la versión femenina de Carlos Manzo. Diputada opositora del PRI en el Congreso de Sinaloa, hace dos días fue víctima de una acción intimidatoria. Le dejaron una corona de muerto en su domicilio.

La entrevistamos ayer después de su comparecencia en la Fiscalía del estado. Narró con lujo de detalle cómo vive el terrible episodio. Será el tema de la columna de mañana.