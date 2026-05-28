“El que dijo al diablo con sus instituciones, es ahora el diablo de las instituciones”

Maru Campos se presentó ayer en las instalaciones de la FGR en la CDMX y no en Ciudad Juárez, como se había anunciado. No compareció como “testigo” por el caso de los cuatro agentes de la CIA que participaron en el operativo para desmantelar un laboratorio en la Sierra Tarahumara, dos de los cuales fallecieron en un accidente carretero.

La gobernadora panista entró a las instalaciones, entregó un documento y salió a dar una conferencia en la calle sobre este nuevo capítulo de la persecución política que Morena y el gobierno federal han desatado en su contra.

La persiguen por atreverse a combatir al crimen organizado con resultados visibles, sin notificar a la Federación la presencia de los cuatro agentes extranjeros en el mencionado operativo. En el documento que entregó, dirigido a Julio César Jaimes Carmona, agente del MP, Maru Campos dice:

“No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación”.

En otras palabras, no acepta un proceso “tramposo” ni un citatorio que no respetó su fuero.

* No llegó sola a la FGR. La acompañó la plana mayor del PAN y destacados militantes (Jorge Romero, Ricardo Anaya, Roberto Gil, Germán Martínez, Damián Zepeda, entre otros.) Por ahí vimos también a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Frente al enjambre de fotógrafos, camarógrafos y reporteros que acudieron a la conferencia de prensa —transformada, por momentos, en un mitin con gritos de “Yo con Maru”— la gobernadora dijo:

“Hoy en México es evidente el uso político de las instituciones federales. Salgo a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Hice mi trabajo. Defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños y mi gobierno ha colaborado, sin reservas con la Fiscalía General de la República.

“Sin embargo, hace unos días me citaron de manera muy extraña. Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, aseguró.

Previamente habló Jorge Romero, jefe nacional del PAN. Hizo notar que vivimos en un país donde, si eres una gobernadora que combate al crimen organizado, te citan a comparecer ante la FGR, pero si eres imputado por una Corte de otro país por aliarte con el narco, te defienden.

* Al término de la conferencia hablamos con el diputado Germán Martínez, exjefe nacional del PAN. Coincide en que Morena y el gobierno federal utilizan a modo las instituciones.

“Primero se las adueñaron y ahora las están utilizando. Veo a toda una jauría desamarrada en contra de la oposición; veo un lodazal en contra de todos. En contra del PRI, en contra de MC, en contra del PAN. Al mismo tiempo veo que va cayendo en las encuestas. La de hoy de El País”, señaló.

Esa encuesta de Enkoll dice que la presidenta Claudia Sheinbaum ha caído siete puntos, tras la crisis de Sinaloa y Chihuahua, que se ha convertido en un boomerang para el gobierno morenista. El diputado pronostica que en cuanto lo económico caiga, Morena va a caer, porque es un movimiento basado en dinero del narco y en el dinero limpio que son las tarjetas del bienestar.

“Por el otro lado —agregó Germán— veo que la señora Presidenta está presionada por la impunidad con T, de Tabasco, frente a los de Sinaloa, frente a los de La Barredora.

“Usan las instituciones de la República, de las que son dueños, de manera parcial. López Obrador dijo ‘al diablo con sus instituciones’. Ahora el diablo es dueño de las instituciones”, puntualizó.

* En la Cámara de Diputados se conformó ayer una Comisión Especial Legislativa de Acompañamiento a la Negociación del T-MEC. La revisión ocurre en un momento delicado y complejo en las relaciones entre México y EU.

¿Qué es lo que está en juego? Se pregunta el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, integrante de la citada comisión.

Él mismo responde: “El T-MEC es el principal motor económico de América del Norte. En 2025, el comercio entre México y EU superó los 935 mil millones de dólares. Millones de empleos dependen directamente de esta integración económica regional”, dijo,

Y remató: “Esta oportunidad requiere condiciones claras, certeza jurídica, infraestructura, energía suficiente y facilitación comercial. ¿Qué nos preocupa ? Algunas acciones internas que han generado incertidumbre para inversionistas y sectores productivos”, alertó.